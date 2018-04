Incidente stradale A14 | tir si ribalta | camionista sbalzato e travolto dalle auto 5

Incidente stradale a Barrafranca - morto un operatore del 118 : Un 62enne e' morto in un Incidente stradale a Barrafranca. Due le autovetture coinvolte: una Fiat Stilo condotta da un 24enne e una Fiat 600 guidata dalla vittima, Liborio Costa, operatore del 118. ...

Matera - quattro morti in un Incidente stradale sulla statale Basentana - : Nella notte fra il 3 e il 4 aprile due vetture si sono scontrate frontalmente. morti tre giovani di 28 anni e uno di 33

Incidente stradale a Pasquetta : muore Carla Barone : Tragedia di Pasquetta nelle strade di Ragusa. Ieri sera in un Incidente stradale sulla Sp 63 tra Marina e Donnalucata è morta la 26enne Carla Barone

Incidente STRADALE/ Pomigliano - viaggia a 140 km/h in centro : travolge e uccide 27enne : INCIDENTE STRADALE, oggi 3 aprile 2018: a Pomigliano d'Arco un cittadino di origine ucraina, dopo aver assunto alcol e droga, ha investito un'utilitaria. Morto un 27enne, grave l'amico.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:36:00 GMT)

Deceduto dopo Incidente stradale dona organi - fegato a Catanzaro per trapianto : Espiantati all'ospedale di Perugia e donati fegato, reni e cornee di un cinquantatreenne Deceduto a seguito di gravi lesioni riportante in un incidente stradale a Città della Pieve. Le complesse ...

Risarcimento Danno Biologico : calcolo tabelle INAIL per Incidente stradale o infortunio sul lavoro : Prima di addentrarci sui discorsi di Risarcimento o dei vari calcoli economici per questi indennizzi, dobbiamo capire di cosa parliamo quando trattiamo del Danno Biologico. Parliamo di Danno Biologico quando: ci si riferisce a soggetti che vengono lesionati sia sotto l’aspetto fisico, che sotto l’aspetto psicofisico negli ambiti lavorativi (per infortuni o malattie) o attraverso incidenti stradali. Questo particolare “Danno” nel gergo del ...

Perugia - ex calciatore muore in un Incidente stradale : salva altre persone donando gli organi : Massimo Del Grasso, 53enne ex calciatore della Piavese, è morto dopo 3 giorni di agonia all'ospedale di Perugia, dove era ricoverato in seguito ad un drammatico incidente in cui è deceduto anche un altro uomo. Le loro auto si sono scontrate frontalmente e per entrambi non c'è stato nulla da fare. Donati i suoi organi con i quali saranno salvate altre persone.Continua a leggere

Incidente stradale/ Terni-Orte - scontro tra due auto : morta una donna (oggi 31 marzo 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 31 marzo 2018. Terni-Orte, scontro tra due auto: morta una donna di 57 anni. A Firenze violento impatto tra moto e auto: un morto.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:17:00 GMT)

Incidente stradale/ Caselle di Sommacampagna - frontale tra auto : un morto e un ferito grave (30 marzo 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 30 marzo 2018. Caselle di Sommacampagna, frontale tra auto: un morto e un ferito grave. Scontro tra tre auto a Piangipane: un ferito grave(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:36:00 GMT)

Incidente stradale : muore centauro di 40 anni : Incidente autonomo mortale stamattina sulla Strada Statale 124 nel territorio di Licodia Eubea. A perdere la vita un uomo di 40 anni, Javier Mantello.