Incendio bar universitari | paura a Padova

Bari : Incendio 'doloso' negli uffici del giudice di pace. Indaga l'Antimafia : In fiamme anche le schede elettorali utili per eventuali ricorsi su assegnazione dei seggi. Per gli investigatori l'obiettivo era prpoprio distruggere l'archivio che viene utilizzato dal Tribunale -

Incendio negli uffici giudice di pace a Bari - indaga l’Antimafia : Incendio negli uffici giudice di pace a Bari, indaga l’Antimafia Le fiamme, che secondo fonti investigative sarebbero di origine dolosa, si sono sprigionate dai sotterranei, dove si trovano gli archivi. Secondo gli inquirenti, l’obiettivo erano le schede elettorali delle scorse politiche e delle amministrative del ...

Incendio negli uffici giudice di pace a Bari - indaga l'Antimafia - : Le fiamme, che secondo fonti investigative sarebbero di origine dolosa, si sono sprigionate dai sotterranei, dove si trovano gli archivi. Secondo gli inquirenti, l'obiettivo erano le schede elettorali ...

Incendio a Bari - anche schede elettorali : ANSA, - Bari, 24 MAR - Un Incendio doloso è divampato la scorsa notte nei locali sotterranei dell'ufficio del giudice di pace di Bari contenenti l'archivio, dove erano conservate alcune schede ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Bari : Incendio nell’ufficio del Giudice di Pace - schede elettorali bruciate : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Bari: un incendio, probabilmente di natura dolosa, si è verificato presso l'ufficio del Giudice di Pace, e sono andate distrutte le schede elettorali(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:31:00 GMT)

Bari - Incendio negli uffici del giudice di pace : bruciate schede elettorali del 4 marzo : Nell'archivio andato a fuoco erano conservate le schede elettorali delle precedenti amministrative e delle elezioni politiche dell'attuale legislatura. La Digos indaga sulla possibile origine dolosa del rogo.Continua a leggere

Bari - Incendio negli uffici del giudice di pace : a fuoco schede elettorali del 4 marzo. Investigatori : “È doloso” : C’erano anche molte schede elettorali delle politiche del 4 marzo scorso nei sotterranei degli uffici del giudice di pace al quartiere San Paolo di Bari dove nella notte tra venerdì e sabato si è sviluppato un grande incendio. Secondo fonti investigative interpellate dall’Ansa, il fuoco è stato appiccato con dolo. Il portone è stato trovato aperto. Le fiamme hanno avuto origine nei locali sotterranei e il calore dell’incendio ha ...

Bari - Incendio nella sede del giudice di pace : in fiamme le schede elettorali del 4 marzo : Secondo i primi rilievi è stato distrutto l'archivio: il fuoco sarebbe partito proprio dai locali sotterranei dove erano conservate anche schede elettorali...

Barbara d’Urso scioccata : Incendio vicino agli studi di Domenica Live : Domenica Live, incendio a Cologno Monzese. Barbara d’Urso: “Aiuto!” La nuova puntata di Domenica Live sta per iniziare ma qualcosa di serio ha fermato momentaneamente le ultime prove di Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana stava infatti facendo vedere ai suoi fan il balletto di una compagnia di musical sulle note di Supercalifragilistichespiralidoso attraverso un video caricato sulle sue Instagram Stories, quando ...

Incendio cartiera Cologno Monzese/ Milano - video : rogo doloso spaventa Barbara D’Urso. “Amianto nei limiti” : Cologno Monzese, Incendio doloso in una cartiera: video Vigili del Fuoco vicino a Milano, azienda stoccaggio carta Alfa Maceri in fiamme vicino a Mediaset. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Lombardia - esplosione con Incendio in un’azienda di rifiuti speciali : 6 feriti : Un’esplosione che ha originato un incendio si è verificata nel primo pomeriggio all’interno della Ecosfera di Bulgarograsso (Como), azienda che tratta rifiuti speciali. Sei le persone soccorse dal 118, nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. Al momento sono al lavoro sul posto varie squadre dei vigili del fuoco. L’esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un silos che ha poi preso ...

Lombardia - esplosione con Incendio in un’azienda di rifiuti speciali : 6 feriti : Un’esplosione che ha originato un incendio si è verificata nel primo pomeriggio all’interno della Ecosfera di Bulgarograsso (Como), azienda che tratta rifiuti speciali. Sei le persone soccorse dal 118, nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. Al momento sono al lavoro sul posto varie squadre dei vigili del fuoco. L’esplosione, avvertita anche a centinaia di metri di distanza, si è verificata in un silos che ha poi preso ...

Silos di segatura in fiamme a Barge : Incendio spento dopo oltre 4 ore : Cronaca Lunedì, 22 Gennaio 2018 19:43 Leggi tutto: Silos di segatura in fiamme a Barge: incendio spento dopo oltre 4 ore