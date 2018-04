In terapia intensiva sciatrice travolta a Pila

Antonietta esce dalla terapia intensiva : 'Sta meglio'. Assistita da familiari e psicologi : Antonietta Gargiulo , la 39enne ferita a Cisterna di Latina dal marito, il carabiniere Luigi Capasso , che ha poi ucciso le due figlie Alessia e Martina , di 8 e 14 anni, e si è suicidato, è uscita ...

Sanità - Fatebenefratelli-Isola Tiberina : si inaugura oggi la terapia intensiva Neonatale unica in Italia : Novità assoluta in Italia: una nuova soluzione all’avanguardia per assicurare il contatto di genitori e familiari con i piccoli pazienti anche a distanza, attraverso tablet o smartphone. Succede all’ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina, dove già esiste una Terapia Intensiva Neonatale prima nel Lazio accessibile ai genitori h 24, che assiste ogni anno circa 600 bambini, di cui 400 prematuri (4000 i parti totali effettuati ogni anno ...

'Progetto Noemi' è realtà - Operativi in ospedale Pescara posti letto terapia subintensiva : Pescara - Operativi da oggi i 2 posti letto di terapia subintensiva Pediatrica ad Alta Attività Assistenziale, autorizzati e finanziati dalla Regione con delibera di Giunta n81 del 12 febbraio scorso che si trovano nella Uoc di Pediatria dell'ospedale di Pescara. Apporto determinante per la loro creazione è venuto da Andrea Sciarretta, presidente della Onlus "Progetto Noemi", associazione in prima linea per ottenere cure ...