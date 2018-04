In Portogallo l' energia verde prodotta supera quella consumata

Energia : in Portogallo a marzo rinnovabili superano consumi elettricità : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – A marzo in Portogallo le rinnovabili prodotte (4.812 Gwh) hanno superato i consumi di elettricità , pari a 4,647 Gwh. Si tratta di un traguardo mai raggiunto negli ultimi 40 anni. E’ quanto rileva l’Apren, l’associazione portoghese per le energie rinnovabili citando i dati della Ren, la rete energetica nazionale, ed evidenziando che la produzione di rinnovabili ha rappresentato il 103,6% dei ...

Sorpasso in Portogallo : l’energia da fonti verdi supera i consumi : Impianti eolici e fotovoltaici in Portogallo Storico Sorpasso dell’elettricità da fonti rinnovabili in Portogallo. A marzo l’energia verde prodotta ha superato la quantità di quella consumata. Il margine è di poco più del 3%, ma è un dato mai registrato prima dalle autorità lusitane. A marzo i registri dei National energy networks hanno calcolato 4.812 gigawattora di elettricità da fonti rinnovabili. Nello stesso mese i consumi nel ...