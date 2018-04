In giro con 34mila euro nascosti sotto i vestiti | maxi multa per lei e la paga subito

Anticipazioni di The Voice of Italy del 5 aprile - Blind Auditions al giro di boa con Renga ancora indietro : Le Anticipazioni di The Voice of Italy del 5 aprile ci introducono nella terza Blind Audition con i nuovi giudici Cristina Scabbia, Francesco Renga, Al Bano e J-Ax. Il penultimo appuntamento con le audizioni al buio sarà trasmesso il 5 aprile a partire dalle 21,20 e con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. L'obiettivo è fissato è quello di raggiungere i 12 talenti previsti per questa prima fase del programma. La fase successiva ...

giro di consultazioni per Mattarella. Oggi al Colle salgono FI - Lega - Pd e M5S : Oggi giornata clou per la politica con il secondo Giro delle consultazioni per il Capo dello Stato Mattarella. Ieri Mattarella ha ricevuto al Colle i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati e il Presidente Emerito ...

Governo - Mattarella prevede già un secondo giro di consultazioni : ROMA Con tutte le delegazioni, Sergio Mattarella - descritto 'determinato', 'in forma', 'in palla', - si è accomiatato con un arrivederci: 'Ci rivedremo di sicuro'. Il segno che il capo dello Stato ...

giro dei Paesi Baschi - incidente con una macchina per Damiano Caruso Video : Il Giro dei Paesi Baschi non è iniziato bene per #Damiano Caruso. Il siciliano era partito con i gradi di capitano della BMC [Video], vista anche la non perfetta condizione di Richie Porte, ma suo malgrado si è ritrovato fin da subito lontano dalle zone alte della classifica generale. Nella prima tappa Caruso ha perso quasi dieci minuti dopo essere caduto rovinosamente nella parte finale della corsa. A rendere ancora più amara quest'uscita di ...

Colle - primo giro di consultazioni. Meloni 'Meglio le urne di un governicchio'. Grasso 'Dialogo con M5s su nostri temi' : 'L'incarico per formare il governo va dato al centrodestra, che è la prima forza politica - è stata la risposta - e come premier noi indichiamo Salvini'. Insomma, no ad un alleanza con grillini se le ...

Colle - primo giro di colloqui. Meloni 'Meglio le urne di un governicchio'. Grasso 'Dialogo con M5s su nostri temi'. Ma si pensa a secondo ... : E Bonino esorta: 'Fondamentale per il prossimo governo deve essere l'aggancio, a partire dall'economia e dai conti pubblici, con l'Europa'. Sulla stessa linea d'opposizione anche il socialista ...

A un mese dalle elezioni - il primo giorno di consultazioni da Mattarella : il presidente ascolta e prepara un secondo giro : Aspettative basse o nulle. A un mese esatto dal voto delle politiche, Sergio Mattarella comincia il suo giro di consultazioni per tentare di sciogliere la matassa che blocca la formazione di un governo. Ascolto, è la parola d'ordine del presidente della Repubblica che oggi ha cominciato la sua perlustrazione dai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, il presidente emerito della Repubblica, Giorgio ...

Colle - primo giro di colloqui. Meloni 'Governo al centrodestra - anche in minoranza'. Grasso 'Dialogo con M5s su nostri temi'. Ma si pensa a ... : E Bonino esorta: 'Fondamentale per il prossimo governo deve essere l'aggancio, a partire dall'economia e dai conti pubblici, con l'Europa'. Sulla stessa linea d'opposizione anche il socialista ...

Juve-Real - Bonolis al veleno prende in giro i bianconeri : 'L'Ascoli ha dato battaglia' : 'C'è da dire che ieri l'Ascoli ha dato vera battaglia al Real Madrid'. Così l'interista Paolo Bonolis prende in giro i tifosi della Juventus dopo il pesante 0-3 subito all'Allianz Stadium contro i ...

Juve-Real - Bonolis al veleno prende in giro i bianconeri : 'L'Ascoli ha dato battaglia' : Il Real demolisce la Juve, Ronaldo è da leggenda Lo ha detto a RMC Sport paragonando la squadra marchigiana ai campioni d'Italia in virtù della somiglianza dei colori delle magliette. Poi però è ...

“Pittittos e caffè hurrettu” : lo scontrino in dialetto fa il giro del web : “Caffè hurrettu”, “rifrishu”, “pittittos”: sono soltanto alcune delle voci che compaiono in questo scontrino fiscale battuto da un bar tabacchi di Oliena, in provincia di Nuoro, Sardegna...

giro delle Fiandre - Luke Rowe contesta la squalifica Video : Il [Video] Giro delle Fiandre [Video]di #Luke Rowe si è concluso nella maniera più deludente. Il corridore del Team Sky, che sta rientrando dopo un bruttissimo incidente, si è fatto pizzicare in una manovra non consentita dal regolamento. Quando mancavano poco più di 50 km all’arrivo il britannico è passato su una pista ciclabile, zigzagando pericolosamente in mezzo al pubblico per poi rientrare in gruppo. La manovra non è consentita dal ...

Governo : al via il primo giro di consultazioni Video : Inizieranno nella giornata di domani, 4 aprile, le consultazioni al Quirinale. Si dovrebbe partire dai gruppi parlamentari più piccoli, per poi prore, nella giornata di giovedì, con le forze politiche maggiori. Blocco e veti sono le parole d'ordine alla vigilia di quest'importante appuntamento, poiché tra i vari partiti al momento non è stata ancora trovata l'intesa definitiva [Video] per portare il paese fuori dalla situazione di stallo in cui ...

giro dei Paesi Baschi 2018 : Julian Alaphilippe non si ferma più! Vittoria anche nella seconda tappa - Roglic secondo : Julian Alaphilippe batte Primoz Roglic: non è la replica della prima frazione, ma l’esito della seconda tappa al Giro dei Paesi Baschi 2018. Il francese della Quick-Step Floors e lo sloveno della LottoNL-Jumbo hanno monopolizzato l’ordine d’arrivo anche della frazione odierna con arrivo a Bermeo confermando anche lo stesso ordine di ieri. La prima fase della corsa è stata piuttosto combattuta. Dopo diversi scatti si sono ...