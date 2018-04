“In fin di vita | ha tentato il suicidio” Cinema sotto choc L’attore | idolo di milioni

Sicilia - un “refuso” nella legge finanziaria abolisce le soprintendenze per i beni culturali : “Correggiamo”. “Incompetenti” : Una norma da quattordici parole abolisce le soprintendenze per i beni culturali e ambientali. È quella contenuta nella legge finanziaria della Regione Siciliana. Il governo di Nello Musumeci punta a ottenere il via libera entro il 31 marzo, data in cui scade l’esercizio provvisorio di bilancio. Obiettivo ambizioso e difficile da raggiungere. Probabile dunque che l’esercizio provvisorio venga prorogato ulteriormente. Di sicuro al ...

Alassio - prete condannato per pedofilia in via definitiva. Ma tribunale ecclesiastico lo assolve : “Innocente - celebri messa” : Per la giustizia ordinaria è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e per questo ha già scontato 7 anni e 8 mesi di carcere. Per il tribunale ecclesiastico “deve essere completamente riabilitato in quanto non consta che abbia commesso i delitti a lui ascritti”. Così don Luciano Massaferro, sacerdote di Alassio condannato in via definitiva per pedofilia, potrà tornare a celebrare messa. È quanto ha stabilito la sentenza del tribunale ...

Selena Gomez favolosa nell’ultimo servizio - dove ha parlato della battaglia “Infinita” contro l’ansia : Selena Gomez è protagonista della copertina e di un photoshoot sul numero di Harper’s Bazaar di marzo ed è davvero meravigliosa! [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Una bellezza solare, pura, intensa che mette ancora più in contrasto il lato buio che l’artista porta sempre con sé e di cui è tornata a parlare proprio sulle pagine del giornale. At 25, @SelenaGomez has faced her share of obstacles and ...

“Nuda - davanti al bimbo… Uno schifo”. L’accusa pesante a Belen. E finisce male. “Non è una bella persona come tutti credono”. E si parla di “Incubi” del piccolo : Lo sappiamo bene, Nina Moric non è di certo una che le manda a dire (anche se a volte farebbe di gran lunga meglio non aprire bocca – come tutti del resto). Non è passata di certo inosservata l’ultima grave esternazione riguardo una sua non certo cara amica: Belen Rodriguez. Una contro l’altra non solo nella vita privata, ma anche nelle aule di giustizia. La modella croata è stata rinviata a giudizio stamattina dal gup Teresa De ...

‘Mai più fascismi’ - don Ciotti : “In Italia il processo di liberazione non è finito” : “Nella costituzione ci sono le istruzioni per archiviare una volta per tutti i fascismi, perché finché non lo facciamo il processo di liberazione non sarà ancora terminato: un paese soggiogato dalla mafia e dai sentimenti fascisti non è un paese libero”. Lo ha detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, intervenendo alla presentazione dell’appello Mai più Fascismi. L'articolo ‘Mai più fascismi’, don Ciotti: ...