In evidenza sul listino Luxottica

In evidenza sul listino Tripadvisor : Ottima performance per Tripadvisor , che scambia in rialzo del 2,61%. L'andamento di Tripadvisor nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

In evidenza sul listino Datalogic : Brillante rialzo per Datalogic , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,31%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

In evidenza sul listino Pnc Financial Serv : Prepotente rialzo per Pnc Financial Serv , che mostra una salita bruciante del 2,65% sui valori precedenti. L'andamento di Pnc Financial Serv nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore ...

In evidenza sul listino Royal Bank Of Scotland : Brilla Royal Bank Of Scotland , che passa di mano con un aumento del 2,28%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Royal Bank Of Scotland ...

In evidenza sul listino Micro Focus International : Brillante rialzo per Micro Focus International , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,86%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'...

In evidenza sul listino Fincantieri : Brillante rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,19%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

In evidenza sul listino Aeffe : Brillante rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,84%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su ...

In evidenza sul listino Rational : Brillante rialzo per Rational , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,31%. Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rational ...

In evidenza sul listino Equinix : Ottima performance per Equinix , che scambia in rialzo del 2,52%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Equinix evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-...

In evidenza sul listino Antofagasta : Vigoroso rialzo per la compagnia mineraria , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,66%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello ...

In evidenza sul listino ElringKlinger : Prepotente rialzo per il produttore tedesco di parti di ricambio per auto , che mostra una salita bruciante del 3,04% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

In evidenza sul listino Brembo : Prepotente rialzo per l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che mostra una salita bruciante del 3,10% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Riforma pensioni/ I conti che frenano gli interventi sulla previdenza (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 7 marzo. I conti che frenano gli interventi sulla previdenza. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:52:00 GMT)

In evidenza sul listino United Parcel Service : Prepotente rialzo per United Parcel Service , che mostra una salita bruciante del 3,03% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...