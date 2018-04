In coda con i disoccupati a Cagliari “Ma il reddito di cittadinanza dove è?” 

Sicilia : codacons annuncia esposto contro 'furbetti' legge 104 : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Dopo la denuncia del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che oggi, in conferenza stampa ha dichiarato che in Sicilia "ci sono dipendenti regionali che si sono fati adottare da anziani malati per potere usufruire dell legge 104", il Codacons annuncia un esp

Famiglie : codacons - prezzi bassi spingono consumi : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – Positivi per il Codacons i dati forniti oggi dall’Istat e relativi alle Famiglie italiane, che vedono nel 2017 una crescita dei consumi finali del 2,5% e un aumento del potere d’acquisto del +0,6%. Anche se, specifica l’associazione dei consumatori, “è ancora presto per cantare vittoria”.“Finalmente i consumi, dopo i dati deludenti del 2016, fanno segnare una crescita ...

Pasquetta - autostrade congestionate : fino a 20 chilometri di coda in Veneto Oggi sole - ma da domani torna la pioggia : Sulla A4 13 km di coda tra Padova e Vicenza e altri 11 nei pressi di Verona. Situazioni difficili in corrispondenza con le maggiori città e nei trattin verso il mare

Previsioni Meteo - Pasqua con una “coda” di maltempo al Centro/Sud ma sarà una Pasquetta splendida in tutto il Paese : 1/25 ...

Pasqua - codacons : le famiglie spenderanno 1 - 1 miliardi di auto per imbandire le tavole : “1,1 miliardi di euro tra alimenti, bevande e dolciumi vari. Questa la spesa che affronteranno gli italiani per imbandire le tavole in occasione della festività di Pasqua“: lo afferma il Codacons, che ha elaborato il consueto studio sui consumi delle famiglie in occasione della festa. “La spesa delle famiglie per la Pasqua 2018 appare stabile rispetto a quella dello scorso anno, anche grazie ai listini al dettaglio che non ...

Auto contro tir sulla Roma-Napoli Un morto e 5 chilometri di coda : Due incidenti nel giro di un'ora hanno aperto oggi nel modo peggiore l'esodo per le feste di Pasqua sull'A1 Roma- Napoli. Un mezzo pesante si è ribaltato alle 4 nei pressi di Frosinone e circa un'ora ...

Pasqua - codacons : crolla il consumo di carne d’agnello : Secondo il Codacons, è crollato il consumo di carne di agnello in occasione della Pasqua 2018. In occasione del tradizionale pranzo di Pasqua, quest’anno sulle tavole degli italiani finirà il 10% di agnello in meno, una contrazione dei consumi che avviene nonostante i prezzi per tale tipologia di carne risultino in calo del -5% rispetto allo scorso anno. Meno di 5mila tonnellate di agnello saranno consumate durante la Pasqua, spiega ...

Il meteo : coda di maltempo a Pasqua ma lunedì in Albis con il sole : Pasqua al Centrosud sarà caratterizzata da maltempo residuo, mentre il pic-nic di Pasquetta è salvo grazie al sole che prevarrà in tutto il Paese. Ma le prossime feste saranno anticipate da un ...

codacons : Rienzi figura giusta per per immagine Capitale contro degrado : Roma – Codacons scrive a sindaca Raggi e propone Rienzi Assessore a immagine di Roma contro degrado Roma – Lo storico presidente del Codacons, Carlo... L'articolo Codacons: Rienzi figura giusta per per immagine Capitale contro degrado proviene da Roma Daily News.

Incidenti : Venezia - in A4 tamponamento tra tre auto - traffico congestionato - 6 km di coda : Venezia, 28 mar. , AdnKronos, Incidente in A4, intorno alle ore 13,00 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia: tre le vetture coinvolte nel tamponamento che ha causato un ferito ...

Pasqua - codacons : famiglie spenderanno 1 - 1 miliardi a tavola : Roma, 28 mar. , askanews, Ben 1,1 miliardi di euro tra alimenti, bevande e dolciumi vari. Questa la spesa che affronteranno gli italiani per imbandire le tavole in occasione della festività di Pasqua. ...

codacons : "Tim addebita ai clienti gli aumenti nonostante il blocco dell'Antitrust" : Il Coordinamento delle associazioni per i diritti degli utenti e dei consumatori tiene alta l'attenzione su un tema che riguarda milioni di italiani. E' emerso infatti che nonostante il blocco degli incrementi...