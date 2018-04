IMPACT WINTER disponibile da oggi su PS4 e Xbox One

Svelata la data di uscita di IMPACT WINTER per PS4 e Xbox One : Bandai Namco Entertainment Europe e Mojo Bones annunciano la data di uscita di Impact Winter, titolo già recensito sulle nostre pagine. Il 5 aprile 2018, Jacob e il suo amico robot Ako-Light, insieme ad altri 4 sopravvissuti, porteranno temperature gelide su PlayStation Network per PlayStation 4 e Xbox Store per Xbox One. Impact Winter è stato precedentemente lanciato su Steam, e ora i sopravvissuti potranno mettere alla prova le proprie abilità ...