Il wifi non funziona | papà va a controllare e scopre un incendio | famiglia salva per

wifi non dispone di una configurazione IP valida : soluzione : Di frequente capita di incappare nell’errore ”WiFi non dispone di una configurazione valida” che impedisce la corretta navigazione in internet e porta gli utenti meno esperti letteralmente alla disperazione. Ma per fortuna ci siamo noi a correre in vostro aiuto! Vediamo insieme come risolverlo una volta per tutte. Come risolvere il problema Ci sono diverse possibili strade che permettono di risolvere la configurazione IP non ...

iPad non si connette al wifi : soluzioni : Per svariati motivi potrebbe capitare che il nostro fidato iPad non si connetta più al WiFi. Brutta situazione eh? Soprattutto se abbiamo un modello dove non è presente il modulo per la rete telefonica. Senza connessione WiFi possiamo fare ben poco con il nostro dispositivo. Vediamo quindi quali possono essere alcune soluzioni per risolvere il nostro problema. Cosa fare se il nostro iPad non si connette al WiFi Alcune soluzioni possono sembrare ...