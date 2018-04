Il sindaco di Venezia | Numero chiuso nei giorni di ressa

Elezioni Regionali-Paglione - sindaco di Capracotta interviene a sostegno di Veneziale candidato alla presidenza della regione Molise per la ... : E' questo il motivo per cui sono tra i tanti che gli riconoscono quelle doti di signorilità, educazione, rispetto ed equilibrio che sono diventati virtù rare da trovare nel mondo della politica. ...

Referendum su separazione di Venezia da Mestre - Zaia : “Si farà il 30 settembre”. Il sindaco Brugnaro : “È da vedere” : Il 30 settembre prossimo i Veneziani decideranno (per la quinta volta) se separare o meno la laguna dalla terraferma, rendendo così Venezia e Mestre due comuni indipendenti. L’annuncio è arrivato dal presidente della Regione. Zaia ha fato sapere che la giunta regionale ha approvato il provvedimento con cui viene indetto il Referendum consultivo e ha fissato la data per il prossimo autunno. Nel 2014 i comitati di cittadini promotori ...

PONTE DELLA LIBERTÀ RIAPERTO A VENEZIA/ Viabilità ripristinata - i ringraziamenti del sindaco Brugnaro : Crolla pilone sul PONTE DELLA LIBERTÀ a VENEZIA: tragedia sfiorata e traffico RIAPERTO da e verso Mestre. Palo DELLA segnaletica caduto ha sfiorato un autobus e le auto. Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:46:00 GMT)

Carnevale di Venezia 2018 : il Volo dell'Asino e i saluti del sindaco Brugnaro : ... tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano il consigliere delegato alla Tutela alle tradizioni, Giovanni Giusto, il presidente della Commissione consiliare Sport, Matteo ...

Venezia : sindaco Brugnaro al convegno per i 25 anni della Fondazione (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Saluto il professor Giuliano Amato, che ringrazio per essere qui a Venezia e per manifestare la sua vicinanza alla città. Questa mattina è venuto a Ca’ Farsetti il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Credo che Venezia si stia rimettendo al centro dei grandi i

Venezia : sindaco Brugnaro al convegno per i 25 anni della Fondazione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Un patrimonio per la collettività è lo slogan che abbiamo scelto per celebrare questo anniversario - ha ricordato Giampietro Brunello, - per rimarcare la capacità di partecipare allo sviluppo di un territorio, diventando moltiplicatori di risorse e di valori. Le persone

Venezia : sindaco Brugnaro al convegno per i 25 anni della Fondazione : Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - I venticinque anni di storia della Fondazione di Venezia, nata nel 1992 dal processo di privatizzazione della Cassa di risparmio di Venezia, sono stati ripercorsi questa mattina all’Auditorium Santa Margherita, nel corso di un incontro pubblico alla presenza del sindac

Venezia : sindaco Brugnaro su caso maxi scontrini - puniremo i disonesti : Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - Appena venuto a conoscenza di quanto accaduto ai turisti giapponesi all’Osteria da Luca, in San Marco 4951, che si sono ritrovati con un conto salatissimo da 1.143 euro, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha immediatamente dato mandato alla Polizia Locale di avviar

Venezia : sindaco Brugnaro su caso maxi scontrini - puniremo i disonesti (2) : (AdnKronos) - "Gli accertamenti di questi giorni, che hanno rilevato una serie di irregolarità, sia amministrative che igienico-sanitarie, - ha spiegato la direttrice dei Servizi al Cittadino e Imprese del Comune di Venezia, Stefania Battaggia - daranno seguito anche alle previste sanzioni accessori

Conto da infarto - il sindaco di Venezia : “Punire i responsabili” : Conto da infarto, il sindaco di Venezia: “Punire i responsabili” In quattro pagarono 1.100 euro per mangiare in un locale del centro storico. Il primo cittadino Luigi Brugnaro: “Episodio vergognoso” Continua a leggere L'articolo Conto da infarto, il sindaco di Venezia: “Punire i responsabili” sembra essere il primo su NewsGo.

Più di mille euro per un pranzo a Venezia - il sindaco : "Vergogna - punire i responsabili" : Anche il sindaco di Venezia è intervenuto sulla denuncia di un gruppo di turisti giapponesi, che avrebbe pagato più di 1000 euro per un...

Fritto misto e 4 bistecche - 1.100 euro/ Maxi conto a turisti giapponesi - sindaco di Venezia : 'Verificheremo" : Un conto da 1.100 euro per una frittura mista e quattro bistecche, a quattro giapponesi da parte di un ristoratore di Venezia fa scattare la denuncia.

Maxiconto per turisti dopo pranzo a Venezia - sindaco : 'Punire i responsabili' : "Nei prossimi giorni verificheremo bene questo episodio, ci faremo inviare la copia della denuncia se è stata effettivamente presentata e se sarà confermato questo episodio vergognoso, faremo tutto il ...