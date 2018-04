Il Serale di Amici in onda ancora di sabato | Maria De Filippi è un po’ stufa

Gianni Morandi - Loredana Berté : tutti i superospiti del Serale di Amici : Amici 17, il serale: superospiti Loredana Bertè e Gianni Morandi Sabato 7 aprile partirà ufficialmente il serale di Amici 17, condotto da Maria De Filippi in prima serata e in diretta su Canale 5, e lo farà con il botto. Per la prima serata arriveranno una tripletta di grandi ospiti, Laura Pausini, Alice Merton e il rapper Fabri Fibra che si esibiranno con i ragazzi nel corso della puntata. Reduce dal grandissimo successo dal lancio del suo ...

Alessandra Celentano vittima di un hacker prima del Serale di Amici 17 : Amici 2018: hackerato il profilo Instagram di Alessandra Celentano A quasi la vigilia della prima puntata del Serale di Amici 17, il profilo Instagram di Alessandra Celentano è stato hackerato. Quello che rimane ora (sono poco più delle 13:00) è un profilo bloccato e spoglio di qualsiasi foto o video. Trash Italiano è però riuscito a vedere la pagina social della professoressa di danza classica qualche minuto prima e da ciò che potete vedere ...

«Amici» - le novità del Serale : il regolamento - il televoto. Tutto quello che c'è da sapere : La commissione esterna È composta dai sei grandi artisti , Alessandra Amoroso, Heather Parisi, Marco Bocci, Giulia Michelini, Ermal Meta e Simona Ventura, : sono personaggi del mondo dello spettacolo ...

Amici 17/ Verso il Serale : Biondo e Zic sbottano : la dura reazione alle parole di Carlo Di Francesco : Amici 17: a pochi giorni dalla prima puntata del serale, Biondo e Zic sbottano dopo alcune dichiarazioni di Carlo Di Francesco. Prime polemiche sul web(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 06:00:00 GMT)

Amici 17 Serale - anticipazioni prima serata : le esibizioni dei Bianchi : Amici 2018: i Bianchi scoprono le esibizioni della prima puntata Durante il daytime di oggi di Amici 17 i membri della Squadra Bianca, esattamente come accaduto ieri per i componenti di quella Blu, hanno saputo in anteprima le esibizioni che dovranno preparare in vista del primo appuntamento del Serale, previsto per sabato 7 aprile. Irama dovrà preparare in questi giorni i suoi nuovi inediti Un giorno in più e Che ne sai, Tutto l’amore ...

Anticipazioni sul 1° Serale di Amici di Maria De Filippi - 7 aprile : quali brani per i cantanti delle squadre bianca e blu? : Le Anticipazioni sul 1° serale di Amici di Maria De Filippi, in scena sabato 7 aprile, portano immediatamente alle canzoni assegnate ai cantanti in gara nella squadra bianca e nella squadra blu. Dopo la prima fase della puntata, dove le squadre si esibiranno in esibizioni corali con ospiti italiani o internazionali, i concorrenti selezionati dai docenti del programma, accederanno alla seconda fase. Nella seconda fase di Amici di Maria De ...

Amici 17 : annunciato il meccanismo del Serale : Sabato 7 aprile 2018 inizierà la diciassettesima edizione serale di Amici di Maria De Filippi: ecco le novità del talent.

Simona Ventura al Maurizio Costanzo Show prima del Serale di Amici : Maurizio Costanzo Show: Simona Ventura ospite prima del Serale di Amici Domani sera, giovedì 5 aprile, in seconda serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Maurizio Costanzo Show. Il talk più longevo della televisione italiana si conferma leader negli ascolti: la prima puntata della 34esima edizione ha fatto registrare il 14,30% di share, pari a 1.3 milioni di telespettatori, mentre la scorsa puntata ha ottenuto un leggero calo, ...

Amici 2018 - il Serale : cast - anticipazioni - squadre e tutte le informazioni : Amici 2018, il serale della 17esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi sta per tornare a partire da sabato 7 aprile. L’appuntamento sarà come sempre...

Amici 17/ Il meccanismo del Serale non convince : il video della spiegazione : Amici 17 si avvia alle fasi serali e, in attesa dell'appuntamento in prima serata in onda sabato, vediamo quali sono le reazioni degli allievi delle due squadre.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:39:00 GMT)

Amici 2018 - svelati gli ospiti della prima puntata del Serale : Indietro 4 aprile 2018 2018-04-04T10:10:21+00:00 ROMA – Grandi ospiti attesi nella prima puntata del serale di Amici 2018, in onda sabato 7 aprile in diretta su Canale 5. Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton affiancheranno i concorrenti come parte attiva nella gara, quest’anno divisa in tre fasi. Ecco il nuovo meccanismo del serale. prima […]

Meccanismo del Serale di Amici 2018 - 3 palchi con 3 giurie per 3 allievi alla fine della puntata : Il Meccanismo del serale di Amici 2018 è stato svelato. Ci saranno 3 fasi con 3 giurie diverse, ognuna delle quali si troverà a decretare i ragazzi che supereranno la fase in corso per accedere alla successiva. A giudicare le esibizioni saranno i professori della scuola (commissione interna), il pubblico con il televoto e la commissione esterna. Nella PRIMA FASE le squadre - bianca e blu - non saranno l'una contro l'altra: è solo una sorta ...

Amici 17/ Verso il Serale : Irama convince tutti - per Zic aspre critiche da Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco! : Amici 17 si avvia alle fasi serali e, in attesa dell'appuntamento in prima serata in onda sabato, vediamo quali sono le reazioni degli allievi delle due squadre.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 07:20:00 GMT)

Amici17 - Ospiti del Serale Laura Pausini - Fabri Fibra e Alice Merton - anticipazioni e meccanismo : Il Day Time di Amici ha svelato il nuovo regolamento del serale che andrà in onda sabato 7 aprile su canale 5. Super Ospiti di questa prima puntata Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton. Ogni ...