Il senatore Tony Iwobi risponde alla videolettera di Riccardo Bocca: Al termine della puntata di "Hashtag24, l'attualità condivisa" del 4 aprile, il vicedirettore di Sky TG24 ha inviato un messaggio all'esponente leghista. La risposta è arrivata su Facebook: "Caro Bocca, l'ordine e la legalità mi hanno concesso di ..."

E' leghista Tony Iwobi - il primo senatore di colore della storia d'Italia : È un progetto che funziona in Africa, perché non dovrebbe funzionare qui, che siamo nel primo mondo?". Iwobi non ci sta ad accomunare i clandestini con gli immigrati regolari. "Mi sono fatto da solo, ...

Tony Iwobi - il primo senatore di colore della storia della Repubblica italiana è eletto dalla Lega di Salvini : E’ la Lega, proprio da Bergamo dove ha raccolto il consenso più alto d’Italia, a portare per la prima volta in Parlamento un Senatore di colore: si tratta di Toni ChiKe Iwobi, 62 anni, da 25 militante del Carroccio, piccolo imprenditore nel settore della sicurezza e dei servizi informatici. Due lauree, vive con la moglie Lucia e i figli Elisabetta e Clifford (è anche nonno) a Spirano, centro di cinquemila abitanti della Bassa ...

Tony Iwobi - nato in Nigeria - militante da 25 anni : è della Lega il primo senatore di colore : Di madrelingua inglese, si è diplomato a Manchester in economia aziendale con specializzazione in marketing, sales & business management e ha poi ottenuto un diploma di analista contabile a Treviglio ...

