Il ruolo della Svizzera nella risposta europea

Alzheimer - scoperto meccanismo che “attacca” la memoria/ Il ruolo della dopamina nella perdita dei ricordi : Alzheimer, scoperto meccanismo che “attacca” la memoria. Il ruolo della dopamina nella perdita dei ricordi, le ultime notizie sui risultati dell'importante studio di due ricercatori italiani(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:52:00 GMT)

Steve Smith - capitano della Nazionale australiana di cricket - è stato sospeso un anno per il ruolo avuto nella manomissione della palla nella partita contro il Sudafrica : Il capitano della Nazionale australiana di cricket Steve Smith è stato sospeso per un anno dalla federazione australiana in seguito allo scandalo della manomissione della palla da gioco avvenuto durante la partita delle Test Series contro il Sudafrica. Il vice The post Steve Smith, capitano della Nazionale australiana di cricket, è stato sospeso un anno per il ruolo avuto nella manomissione della palla nella partita contro il Sudafrica appeared ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Tina : cambio di ruolo in tv? Lo sfogo della Cipollari (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani da dama diventa opinionista? Tina Cipollari si sfoga: "Mi darebbe fastidio. No grazie, Maria io esco!!"(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Calcio - l’Italia e il triste ruolo della sparring partner… : I due test dovevano essere un prestigioso preludio per testare la competitività dell’Italia in vista dei Mondiali 2018. Ma sul volo verso la Russia non c’è spazio per gli azzurri. La disfatta contro la Svezia rappresenta forse il momento più nero della storia del nostro Calcio, il cui progressivo declino si è materializzato nell’incredibile mancata qualificazione ai Mondiali, come ormai non accadeva da 60 anni. E così le due ...

Gessica Notaro straordinaria - oggi balla libera e bellissima mentre interpreta il ruolo più libero della sua vita : La storia di Gessica Notaro è un capitolo truce e insensato della cronaca nera italiana più recente. Dopo poco più di un anno dal giorno in cui il suo ex fidanzato l'ha aggredita fuori da casa sua sfregiandola con l'acido , un atto efferato, premeditato e crudele, ...

Elezioni : Zaia - il mio ruolo sarà solo in Veneto - per l'autonomia della Regione : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - "Il mio ruolo sarà solo in Veneto per l'autonomia del Veneto". Lo ha assicurato il presidente della Regione, Luca Zaia in occasione di un incontro pubblico a Godega Sant'Urbano (Tv), rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quale sarebbe stato il suo ruolo nel caso

Astronomia : un nuovo studio svela il ruolo della gabbia magnetica nelle eruzioni solari : Un incredibile scontro di energia magnetica sulla superficie del sole si trova al centro delle eruzioni solari, secondo una nuova ricerca basata su dati della NASA. Il lavoro sottolinea il ruolo della topologia magnetica del sole nello sviluppo delle eruzioni solari che possono attivare eventi meteorologici spaziali intorno alla Terra. Gli scienziati, guidati da Tahar Amari, astrofisico del Centro di Fisica Teorica dell’École Polytechnique di ...

Fargo 3 - con Ewan McGregor in un doppio ruolo l’ultimo capitolo della serie : In chiaro su Rai4 la terza e sembra ultima stagione di Fargo. Dopo il successo delle prime due stagioni costellate di star, (nella prima splendeva il talento di Martin Freeman e di Billy Bob Thornton, mentre nella seconda Kirsten Dunst rubava la scena a tutti) ora tocca a Ewan McGregor il ruolo di mattatore. Anche perché è chiamato a vestire i duplici panni di una coppia di fratelli gemelli diversissimi tra di loro. Dieci splendide puntate in ...

Jessica Faoro/ Il ruolo della moglie di Alessandro Garlaschi : cosa nasconde la donna? (Chi l'ha visto) : Chi l'ha visto, anticipazioni e casi: nella puntata del 21 febbraio l'omicidio di Jessica Faoro, uccisa con 40 coltellate, e il ruolo della moglie di Garlaschi(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 09:58:00 GMT)

Parkinson : ecco come il calcio può giocare un ruolo nello sviluppo della malattia : Un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Università di Cambridge, ha scoperto che livelli eccessivi di calcio nei neuroni possono portare alla formazione di aggregati tossici che sono il segno caratteristico della malattia di Parkinson. È stato scoperto che il calcio può mediare l’interazione tra le piccole strutture membranose all’interno delle terminazioni nervose (importanti per la segnalazione neuronale nel cervello) e ...

Fiorentina - che ruolo avranno Dabo e Falcinelli fino al termine della stagione? : Che ruolo avranno in maglia viola durante questi ultimi mesi di campionato? Il francese ha avuto un impatto ottimo con la nuova realtà - riferisce Il Corriere dello Sport - dimostrando di possedere ...

Salvini si scusa in tv con la Boldrini - poi le scintille su migranti e ruolo della presidente : Matteo Salvini alla prima volta in tv con Laura Boldrini, complice la domanda di Lilli Gruber a Otto e mezzo, si scusa. Il lupo non diventa pecora, ma perde il vizio. "Mi dolgo e mi pento, poi siamo in Quaresima, quindi...". Matteo nel definirla bambola gonfiabile l'aveva fatta davvero grossa. Lei, la presidente della Camera, ha giocato la carta dell'ironia con il lupo. E, almeno, è riuscita a scrollarsi di dosso l'etichetta di pasionaria ...

[L'analisi] Segreti - veleni e misteri dietro la morte di Pamela. E il ruolo della mafia nigeriana : Incredibile la cronaca giudiziaria di questi giorni . Forse anche via Arenula, oltre che il Csm, dovrà accendere i riflettori sulle piccole e medie città e più in generale sulla magistratura che sta ...

Di Francesco e le ‘scottanti’ verità : dai conti (in rosso) della Roma al ruolo di Totti in società : Il giorno dopo la vittoria ottenuta con il Benevento, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai 1’ toccando diversi argomenti a cominciare dalla situazione finanziaria del club giallorosso: “Se ci si aspettava qualche punto in più benissimo, a volte siamo stati poco concreti. Ma l’ho sempre detto, partiamo dietro per organico a Juve e Napoli. Rimettendo apposto le questioni societarie ...