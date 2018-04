Il rinvio del Def e la sparatoria in un' università turca Le notizie del giorno | in breve

Paolo Gentiloni disponibile a un rinvio di 2-3 settimane per la presentazione del Def - contatti con i presidenti delle Camere : Sarebbero in corso contatti con i presidenti delle Camere e i leader dei principali partiti durante i quali il premier Paolo Gentiloni avrebbe ipotizzato un rinvio di due o tre settimane nella presentazione del Def da parte del governo.Lo apprende l'Ansa da fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano come, qualora si andasse verso la formazione di un nuovo esecutivo, sarebbe più logico che a presentare il Def fosse il nuovo governo. Se la ...

M5s - l’assemblea del Senato ufficializza la nomina del capogruppo Toninelli e del direttivo. Verso rinvio voto statuto : I Senatori M5s hanno ufficializzato la nomina del capogruppo Danilo Toninelli e del direttivo a Palazzo Madama. Mentre gli altri partiti stanno discutendo per scegliere i loro referenti in Parlamento, l’assemblea, radunata anche per esaminare il nuovo statuto, ha dato il via libera per acclamazione al nome scelto subito dopo le elezioni da Luigi Di Maio. Nel corso dalla riunione, è intervenuto anche il Capo politico: “Inizieremo le ...

Berlusconi - nuovo rinvio a giudizio in uno dei filoni del processo Ruby Ter : Il gup Maria Vicidomini, su richiesta del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio, ha deciso un nuovo rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi insieme a 4 olgettine in uno dei filoni del processo...

Pensioni in cumulo - il rinvio indecente dell'Inps e delle Casse : È davvero incredibile quello che sta accadendo sul cumulo gratuito dei contributi Pensionistici versati a diverse gestioni previdenziali. Il cumulo è legge dal primo gennaio 2017 ma a tutt'oggi, dopo 15 mesi dall'entrata in vigore, non una sola pensione in cumulo è stata ancora pagata.Dopo un lungo tira e molla al ribasso tra l'Inps, l'Inpgi dei giornalisti e le Casse autonome dei professionisti, durato più di un anno ...

Claudia Cardinale : 'Non sono malata - il rinvio dello spettacolo non dipende da me' : L'attrice Claudia Cardinale smentisce di essere malata, come annunciato stamattina da una nota del Comune di Latina, e precisa che lo spostamento dello spettacolo La strana coppia al Teatro D'Annunzio ...

Retroscena Milan : il club aveva qualche dubbio sul rinvio del derby con l'Inter : MilanO - C'è stato un pezzo importante di Milan nella carriera di Davide Astori. Gli anni della crescita, quelli che formano il calciatore, oltre che il ragazzo, e poi lo consegnano al modo del calcio,...

Malagò : «rinvio delle partite doveroso e condiviso dai club» : Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di recuperare le partite il prossimo fine settimana facendo slittare i successivi turni già in calendario. L'articolo Malagò: «Rinvio delle partite doveroso e condiviso dai club» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Morte Astori ed il rinvio della giornata di Serie A : “difficile spostare il campionato” : Morte Astori – Notizia shock nel mondo del calcio, è morto il difensore della Fiorentina Davide Astori in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Ovviamente spostata anche la giornata del campionato di Serie A non mancano però i problemi in vista del recupero. “Molto complicato” lo slittamento della fine del campionato, sono queste le parole di Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC ai microfoni di Premium ...

Malagò : 'Astori patrimonio del calcio - rinvio decisione giusta. Il campionato può slittare di una settimana' : Ci sarà un'autopsia, si accerteranno le situazioni che si sono create, non ho altro da aggiungere se non le condoglianze mie e di tutto il mondo dello sport. Domani c'è una riunione già prevista in ...

Malagò : «rinvio delle partite di Serie A doveroso e condiviso dai club» : Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di recuperare le partite il prossimo fine settimana facendo slittare i successivi turni già in calendario. L'articolo Malagò: «Rinvio delle partite di Serie A doveroso e condiviso dai club» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - serie A : per la morte di Astori verso il rinvio della 27esima giornata : Si va verso l'annullamento della 27esima giornata di serie A a seguito della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Sono già state ufficialmente rinviate Udinese-Fiorentina e Genoa-Cagliar.

Lega Pro - chiesto il rinvio delle gare dell’Arezzo : i dettagli : “Il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina e il presidente dell’AIC Damiano Tommasi con riferimento alla complessa vicenda dell’US Arezzo, stante la situazione derivante dall’istanza di fallimento pendente nei confronti della società e dall’incertezza circa la concessione o meno dell’esercizio provvisorio, che verrà discussa all’udienza del prossimo 15 marzo presso il Tribunale Fallimentare di Arezzo, hanno chiesto congiuntamente al ...

Bagheria - Di Maio scarica il sindaco Patrizio Cinque : “Non è del Movimento”. Ieri la richiesta di rinvio a giudizio : “Patrizio Cinque? Non è un sindaco del Movimento”. Per evitare di essere frainteso Luigi Di Maio lo ripete due volte. In un video diffuso dall’edizione palermitana di Repubblica, il candidato premier del M5s scarica in pratica il primo cittadino di Bagheria, per il quale Ieri la procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio. Il sindaco è accusato di turbativa d’asta, falso, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto ...

Nessun rinvio nonostante il gelo e il caos trasporti : in 22mila a Roma per il concorso dell'Inps : Arrivano da tutta Italia (trasporti permettendo) alla nuova Fiera di Roma per le prove psico-attitudinali per cercare di rientrare tra i primi 365 e guadagnarsi il "posto fisso". Questo è il primo dei concorsi banditi dall'Inps che dovrebbe nel complesso assumere 1.100 giovani laureati.