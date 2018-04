Il prossimo iPhone potrebbe essere curvo e non sarà necessario toccarlo

Il prossimo iPhone potrebbe avere lo schermo curvo (e touchless) : (Foto: Maurizio Pesce / WIRED) Nel futuro dei dispositivi Apple potrebbero esserci schermi curvi e rilevamento delle dita senza tocco; sono queste le ultime indiscrezioni captate da Bloomberg che riguardano i piani dell’azienda di Cupertino per i suoi prossimi iPhone. Secondo le fonti della testata le due innovazioni non sono ancora inserite in alcuna roadmap ufficiale, ma stanno venendo prese in considerazione per essere incluse ...