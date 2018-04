Il primo muscolo cardiaco da staminali che funziona come un cuore umano : (Foto: Gordana Vunjak-Novakovic/Columbia Engineering. Il tessuto cardiaco) La bioingegneria fa passi da gigante. È stato appena ottenuto il primo tessuto cardiaco adulto, formato a partire da cellule staminali umane, che mostra le caratteristiche essenziali per il funzionamento del cuore. Il risultato è stato raggiunto da un gruppo di ricerca guidato dalla Columbia University School of Engineering and Applied Science ed è pubblicato su Nature. ...