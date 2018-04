ilgiornale

: Il pitbull azzanna un bambino: il video choc della furia del cane - - allnews24eu : Il pitbull azzanna un bambino: il video choc della furia del cane - - stampamezzogior : Pitbull azzanna un bimbo a Giugliano -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ilcorre senza fermarsi. I presenti si rintanano dove possono, chi scappa e chi si fionda dentro al locale. Fuori rimane solo un ragazzino che vieneto dalalla gamba e trascinato via.Siamo per le strade di Nuova Delhi, nel quartiere di Uttam Nagar. Una donna cerca di aiutare il ragazzino, cercando di afferrare con le mani ilma cade in terra, travolta anche lei dalla forza del. Un'altra donna, armata di bastone, prova a colpire la bestia infericita (colpendo però anche il). Alla fine interviene un altro uomo: lancia una sedia sul, poi fugge rincorso dalimbestialito. Alla fine, fa notare Dagospia, il bilancio è di tre persone ferite e il panico scatenato in tutta la strada. Secondo quanto emerge, ilnon sarebbe randagio (un problema non indifferente a New Dheli), ma di proprietà di un signore che lo userebbe per difendere la ...