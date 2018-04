Il piccolo David nella storia | contratto di sponsorizzazione a 9 anni

"Siamo come Davide contro Golia : così il nostro piccolo sito italiano ha vinto contro Facebook" : Climbook, un sito italiano dedicato all'arrampicata, ha vinto la sua battaglia contro Facebook, che per anni aveva contestato il suo nome perché troppo simile al suo. Una sfida alla Davide contro Golia quella che si è consumata tra la piccola pagina web e la creatura di Mark Zuckerberg, ma che non è riuscita ad intimidire il fondatore di Climbook, Alessandro Lamberti, il quale oggi canta vittoria: "Il fatto che una ...

“Papà - chi ha ucciso Loris?”. Cosa ha risposto Davide Stival all’altro figlio. La risposta più difficile che quel padre potesse dare. Solo ora racconta il giorno drammatico in cui il piccolo Diego gli ha fatto delle domande. Anzi - proprio quella domanda : È notizia dei giorni scorsi che il tribunale di Ragusa ha tolto la patria potestà a Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di carcere per l’omicidio del primogenito, Lorys Stival, negandole anche il diritto a vedere il figlio più piccolo, Diego, e ad essere aggiornata sulla sua crescita. “A Diego non manca nulla, per ora sono io a pensare a lui – dice il papà, Davide Stival, come riporta Repubblica – A lui ...