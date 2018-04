Il piccolo Alfie Evans e la sua lotta contro una sentenza senza appello

Mattarella nomina 29 ragazzi Alfieri della Repubblica : il più piccolo ha 10 anni. C’è anche bimbo scampato al sisma di Ischia : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato Alfieri della Repubblica 29 ragazze e ragazzi che si sono distinti nella partecipazione, nella promozione del bene comune, nella solidarietà, nel volontariato e per singoli atti di coraggio. Tra loro Ciro Marmolo, 12 anni, rimasto per ore sotto le macerie con il fratellino dopo il terremoto che lo scorso anno colpì Ischia, e Francesco Barberini, 10 anni, aspirante ornitologo che lo scorso anno ha ...

Tra gli Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella c'è anche il piccolo Ciro - eroe del terremoto di Ischia : C'è anche Ciro Marmolo, 12 anni, rimasto per ore sotto le macerie con il fratellino dopo il terremoto che lo scorso anno colpì Ischia, tra i 29 Alfieri della Repubblica scelti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."Il suo coraggio e la sua prontezza di spirito - si legge nella motivazione - sono diventati simbolo di riscatto dopo il terremoto che ha colpito il comune di Casamicciola, nell'isola di Ischia. Nelle ore ...

Quirinale : ‘Alfieri Repubblica’ - Mattarella premia anche il piccolo Ciro di Ischia : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – C’è anche Ciro Marmolo, 12 anni, rimasto per ore sotto le macerie con il fratellino dopo il terremoto che lo scorso anno colpì Ischia, tra i 29 Alfieri della Repubblica’ scelti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Il suo coraggio e la sua prontezza di spirito -si legge nella motivazione- sono diventati simbolo di riscatto dopo il terremoto che ha colpito il comune di ...

Quirinale : 'Alfieri Repubblica' - Mattarella premia anche il piccolo Ciro di Ischia : Roma, 22 feb. (AdnKronos) - C'è anche Ciro Marmolo, 12 anni, rimasto per ore sotto le macerie con il fratellino dopo il terremoto che lo scorso anno colpì Ischia, tra i 29 Alfieri della Repubblica' scelti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il suo coraggio e la sua prontezza di spir

Mattarella premia 29 ragazzi 'Alfieri della Repubblica' : ci sono il più giovane di Retake Roma e il piccolo Ciro del sisma a Ischia : Continua a raccontare il mondo degli uccelli attraverso un sito che cura personalmente e che gli ha fatto meritare attenzione e premi. Stefano Martinangeli, 12/10/2003, residente a Cerveteri , Roma, -...

Alfie come il piccolo Charlie Gard : i giudici hanno deciso di staccare la spina : È il terzo verdetto simile in meno di un anno. Dopo il caso di Charlie Gard, che era affetto da una rarissima malattia genetica degenerativa, e quello di Isaiah Haastrup, che ha subito un danno cerebrale «catastrofico», il tribunale inglese ha autorizzato i medici a interrompere i trattamenti per tenere in vita un altro bimbo gravemente malato. Si chiama Alfie Evans, ha 21 mesi ed è affetto da una patologia non completamente identificata. ...

Regno Unito - il giudice autorizza a staccare la spina al piccolo Alfie : Per i genitori del piccolo Alfie Evans è arrivata la notizia che mai avrebbero voluto sentire: un giudice ha dato l'ok ai medici per staccare le macchine che tengono in vita il figlio. La storia di Alfie Alfie Evans è un bimbo di appena 21 mesi che è in coma dal dicembre 2016 a causa di una malattia non ancora diagnostica con precisione. I suoi genitori, i ventenni Katie e Thomas hanno intrapreso una battaglia legale per evitare che gli vengano ...

Giudice autorizza a staccare la spina al piccolo Alfie - genitori volevano curarlo in Italia : Giudice autorizza a staccare la spina al piccolo Alfie, genitori volevano curarlo in Italia Il bimbo inglese di 21 mesi è affetto da una malattia neurologica degenerativa. Come per il caso del piccolo Charlie Gard, si è andati allo scontro tra genitori e medici.Continua a leggere Il bimbo inglese di 21 mesi è affetto da […] L'articolo Giudice autorizza a staccare la spina al piccolo Alfie, genitori volevano curarlo in Italia sembra essere ...

Gb - giudice : staccare spina piccolo Alfie : 22.24 Un giudice dell'Alta Corte di Londra ha autorizzato i medici a staccare i macchinari che tengono in vita Alfie Evans, il bimbo di 21 mesi ricoverato all'ospedale pediatrico di Liverpool per una malattia neurologica degenerativa e molto invalidante che non è stata del tutto diagnosticata. La decisione va contro il volere dei genitori del bimbo,entrambi ventenni, che avevano proposto di sottoporlo a un trattamento al Bambino Gesù di Roma. ...

Gb - giudice : staccate la spina al piccolo AlfieAlla famiglia resta l'Alta Corte : Con il via libera dei giudici i medici spegneranno i macchinari che alimentano il piccolo Evans, bimbo di 21 mesi ricoverato a Liverpool per una malattia neurologica degenerativa e non ancora del tutto diagnosticata. La decisione va contro il volere dei genitori del bimbo: a loro non resta che un ultimo ricorso alla giustizia inglese.

Gb : giudice autorizza a staccare spina piccolo Alfie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Gb - giudice : staccate la spina al piccolo Alfie : Gb, giudice: staccate la spina al piccolo Alfie Con il via libera dei giudici i medici spegneranno i macchinari che tengono in vita il piccolo Evans, bimbo di 21 mesiricoverato a Liverpool per una malattia neurologica degenerativa e molto invalidante non ancora del tutto diagnosticata. La decisione va contro il volere dei genitori del bimbo. […] L'articolo Gb, giudice: staccate la spina al piccolo Alfie sembra essere il primo su NewsGo.

Giudice inglese autorizza a staccare la spina al piccolo Alfie : Un Giudice dell'Alta Corte di Londra ha autorizzato i medici a staccare i macchinari che tengono in vita il piccolo Alfie Evans, bimbo di 21 mesi ricoverato all'ospedale pediatrico di Liverpool per ...

Gb - giudice Alta Corte autorizza a staccare spina al piccolo Alfie : Un giudice dell'Alta Corte di Londra ha autorizzato i medici a staccare i macchinari che tengono in vita il piccolo Alfie Evans, bimbo di 21 mesi ricoverato all'ospedale pediatrico di Liverpool per ...