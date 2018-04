Il piccolo Alfie Evans e la sua lotta contro una sentenza senza appello : Una vicenda che sta facendo il giro del mondo e a cui papa Francesco ha dedicato un tweet ieri sera dal suo account “Pontifex” esprimendo la sua vicinanza verso la famiglia del piccolo Alfie Evans, un bambino inglese di 22 mesi affetto da una patologia misteriosa, a causa della quale sarebbe entrato in coma nel dicembre 2016. La vicenda Ciò contro cui stanno lottando strenuamente i genitori del piccolo, Katie e Thomas, è la richiesta ...

Mattarella nomina 29 ragazzi Alfieri della Repubblica : il più piccolo ha 10 anni. C’è anche bimbo scampato al sisma di Ischia : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato Alfieri della Repubblica 29 ragazze e ragazzi che si sono distinti nella partecipazione, nella promozione del bene comune, nella solidarietà, nel volontariato e per singoli atti di coraggio. Tra loro Ciro Marmolo, 12 anni, rimasto per ore sotto le macerie con il fratellino dopo il terremoto che lo scorso anno colpì Ischia, e Francesco Barberini, 10 anni, aspirante ornitologo che lo scorso anno ha ...

Tra gli Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella c'è anche il piccolo Ciro - eroe del terremoto di Ischia : C'è anche Ciro Marmolo, 12 anni, rimasto per ore sotto le macerie con il fratellino dopo il terremoto che lo scorso anno colpì Ischia, tra i 29 Alfieri della Repubblica scelti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."Il suo coraggio e la sua prontezza di spirito - si legge nella motivazione - sono diventati simbolo di riscatto dopo il terremoto che ha colpito il comune di Casamicciola, nell'isola di Ischia. Nelle ore ...

Roma, 22 feb. (AdnKronos) – C'è anche Ciro Marmolo, 12 anni, rimasto per ore sotto le macerie con il fratellino dopo il terremoto che lo scorso anno colpì Ischia, tra i 29 Alfieri della Repubblica' scelti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il suo coraggio e la sua prontezza di spirito -si legge nella motivazione- sono diventati simbolo di riscatto dopo il terremoto che ha colpito il comune di

Alfie come il piccolo Charlie Gard : i giudici hanno deciso di staccare la spina : È il terzo verdetto simile in meno di un anno. Dopo il caso di Charlie Gard, che era affetto da una rarissima malattia genetica degenerativa, e quello di Isaiah Haastrup, che ha subito un danno cerebrale «catastrofico», il tribunale inglese ha autorizzato i medici a interrompere i trattamenti per tenere in vita un altro bimbo gravemente malato. Si chiama Alfie Evans, ha 21 mesi ed è affetto da una patologia non completamente identificata. ...

