Il piano B del Pd

Pic-nic e selfie a Rigopiano - lo sfogo dei parenti delle vittime : Centinaia di macchine parcheggiate, famigliole equipaggiate da Pic-nic, bambini che schiamazzano prendendo a calci il pallone. Il lunedì dell"Angelo, a Rigopiano, è così. E per i 29 angeli che il 18 gennaio del 2017 hanno perso la vita sotto il peso delle macerie non c"è cordoglio, né raccoglimento, neppure un fiore.Tra quelle vittime ci sono anche Marco Tanda e la sua fidanzata Jessica Tinari. Il fratello di lui, Gianluca, adesso è presidente ...

A Rigopiano la Pasquetta dell’orrore : dopo pic-nic e selfie tra le macerie indagano i carabinieri : A Rigopiano la Pasquetta dell’orrore: dopo pic-nic e selfie tra le macerie indagano i carabinieri La denuncia del Comitato delle vittime: “Il sito dell’hotel spazzato via dalla valanga del 18 gennaio 2017 è stato preso letteralmente d’assalto da decine di persone, nonostante i divieti d’accesso” Continua a leggere

A Rigopiano la Pasquetta dell'orrore : pic-nic e selfie tra le macerie - indagano i carabinieri : La Pasquetta degli orrori a Rigopiano: l'ira dei parenti delle vittime La Pasquetta macabra trascorsa tra le macerie dell'hotel Rigopiano è stata denunciata dal Comitato vittime di Rigopiano, che ...

Rigopiano : Pasquetta a spasso tra le macerie dell'hotel - ancora una volta - : PESCARA. Gente a spasso tra le macerie, dentro la struttura, nella Spa, con oggetti in mano e pezzi di hotel crollato per la valanga e tomba per 29 persone che attendono giustizia. Il ponte pasquale ...

Rigopiano - Pasquetta con selfie sulle macerie dell'hotel. La rabbia dei parenti delle vittime. Scatta l'inchiesta : Pasquetta sulle macerie di Rigopiano. In tanti ieri sono arrivati in montagna a visitare le rovine dell'hotel travolto il 18 gennaio scorso da una valanga che uccise 29 persone. Le gite dei...

Rigopiano - a Pasquetta ‘turismo macabro’ tra le macerie dell’hotel travolto dalla valanga. “Selfie e barbecue - denunciamo” : Pic-nic con barbecue, palloni, selfie e qualcuno che ha portato via un pezzo della Spa. Turismo macabro sul quale adesso sono in corso accertamenti dei carabinieri, già intervenuti a Pasquetta nella zona dell’hotel Rigopiano, nel quale morirono 29 persone sotto una valanga, per fermare chi stava trascorrendo la giornata nell’area attorno alla struttura crollata il 18 gennaio 2017. Una zona sotto sequestro, ma comunque di facile ...

Pasquetta dell’orrore : pienone di turisti tra le macerie dell’hotel Rigopiano : Decine di persone hanno scelto di recarsi sul luogo dove il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone travolti da una valanga, scattando foto e passeggiando tra quel che resta dell'albergo.Continua a leggere

Sui resti dell'Hotel Rigopiano un'orda di turisti senza cuore. Il racconto straziato del papà di una delle vittime : Sono state centinaia le persone che hanno scelto di trascorrere la Pasquetta tra le macerie dell'Hotel Rigopiano, l'albergo che il 18 gennaio del 2017 fu investito da una slavina che ha causato ...

