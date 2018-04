Il peso dei partiti ad un mese dal voto del 4 marzo. Un calcolo : È trascorso un mese dalle Elezioni Politiche del 4 marzo. E se si dovesse tornare alle urne? L’81% degli italiani confermerebbe oggi il voto espresso 30 giorni fa. Il 9% farebbe una scelta diversa, 1 cittadino su 10 dovrebbe pensarci… L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha misurato il peso dei partiti a un mese dalle Elezioni Politiche. Se si votasse oggi per la Camera, il Movimento 5 Stelle ...

BIANCA ATZEI/ Il mistero sul suo peso e le accuse degli altri Naufraghi (L’Isola dei famosi 2018) : BIANCA ATZEI deve fare i conti con le ultime accuse all'Isola dei famosi 2018 ricevute dagli altri concorrenti. Inoltre, sembra l'unica ad avero preso peso(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Le tattiche dei leader e il peso del Colle : Perché saranno, inevitabilmente, proposte inedite, senza precedenti nella nostra storia politica. Non ci sono, tanto per capirci, ipotesi di destra o di sinistra. E tantomeno aggiungendoci un centro, ...

“È ingrassata”. Tutti i naufraghi dimagriti - lei no. Isola dei Famosi - incredibile. Oltre 2 mesi di fame nera e digiuno forzato e la vip prende addirittura peso. Questo sì che è un bel mistero : Canna-gate, polemiche, accuse manifeste e poi ritrattate. E, ancora, cambi di palinsesto e attacchi senza pietà da parte degli ex naufraghi. Questa è l’Isola dei Famosi, edizione in corso. Che, però, al pari delle edizioni precedenti è anche fame, sole cocente, maltempo, mosquitos, nostalgia di casa, litigi feroci anche per le sciocchezze, strategie e avvicinamenti sospetti tra concorrenti. Eccole le costanti del reality che, Questo ...

Più peso alla storia - come cambia la ripartizione dei premi Champions : I risultati storici peseranno per il 30% nella ripartizione dei premi della nuova Champions League, che distribuirà ai club 1,9 miliardi a stagione. L'articolo Più peso alla storia, come cambia la ripartizione dei premi Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stefano Oradei altezza - peso e foto fisico del maestro di Ballando con le stelle : peso e altezza di Stefano Oradei? Queste sono solo alcune delle curiosità che conoscerete sul maestro di Ballando delle stelle che, sin dalla nona edizione, ha danzato con VIP tutti diversi tra loro, ottenendo sempre un riscontro positivo da parte del pubblico, che adora sia la sua arte sia lui, visto che è un bellissimo ragazzo e ha un fisico da paura! Anno dopo anno non manca mai la sua voglia di stare sul palco: non si è ancora abituato alle ...

FRANCO TERLIZZI/ Da XL a taglia Large - l'ex pugile perde peso (Isola dei Famosi 2018) : FRANCO TERLIZZI perde peso e rende orgoglioso Marco Ferri. l'ex pugile dell'Isola dei Famosi 2018 sembra in pace con tutti: sarà davvero così?(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:10:00 GMT)

Stefano Oradei altezza - peso e foto fisico del maestro di Ballando con le stelle : peso e altezza di Stefano Oradei? Queste sono solo alcune delle curiosità che conoscerete sul maestro di Ballando delle stelle che, sin dalla nona edizione, ha danzato con VIP tutti diversi tra loro, ottenendo sempre un riscontro positivo da parte del pubblico, che adora sia la sua arte sia lui, visto che è un bellissimo ragazzo e ha un fisico da paura! Anno dopo anno non manca mai la sua voglia di stare sul palco: non si è ancora abituato alle ...

Isola dei Famosi : le battute sul peso di Franco Terlizzi non piacciono al pubblico : Isola dei Famosi, Stefano De Martino prende in giro Franco Terlizzi: il pubblico non gradisce Stefano De Martino ironizza sui chili di troppo di Franco Terlizzi durante la diretta e le sue battute, stasera, di certo non sono passate inosservate a pubblico del web. Alcuni utenti sui social, infatti, avrebbero affermato a tal proposito di non […] L'articolo Isola dei Famosi: le battute sul peso di Franco Terlizzi non piacciono al pubblico ...

Valeria Marini : età - altezza - peso. L’aborto - l’ex marito Cottone - Cecchi Gori : tutto sulla showgirl dei ”Baci stellari” : Simbolo della bellezza curvy e sinuosa, Valeria Marini è una delle showgirl più amate dagli italiani. Nata a Roma il 14 maggio del 1967, Valeria Virginia Laura Marini, questo il nome all’anagrafe, dopo la separazione dei genitori si trasferisce a Cagliari insieme alla mamma, Gianna Orrù, e alla sorella Claudia. Grazie ai suoi 178 centimetri di altezza (la showgirl pesa 68 chili) Valeria esordisce nel mondo dello spettacolo come ...

“Addio - ha vissuto e lottato con coraggio”. Lutto in Italia. Al centro di uno dei fatti di cronaca più drammatici della nostra storia - ha tenuto gli italiani col fiato sospeso. Dalla sua storia è nata anche una fiction : La sua storia tenne con il fiato sospeso. Era il 1997 quando venne rapito dall’Anonima Sequestri, rimanendo nelle mani della banda per ben 237 giorni. All’età di 83 è morto a Brescia l’imprenditore di Manerbio Giuseppe Soffiantini. Il suo fu un caso molto particolare, i suoi figli durante il rapimento furono vittime di un’estorsione da parte del generale dei carabinieri Francesco Delfino. Per questo il generale fu ...

GIUCAS CASELLA/ Sospeso dal reality - i fan chiedono il suo rientro (Isola dei Famosi 2018) : GIUCAS CASELLA rientrerà all'Isola dei Famosi 2018? I fan sono rimasti delusi di fronte alla sua sospensione, ma niente è escluso nel reality. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Elezioni - il 'peso' dei partiti sui social network : I social network come Facebook e Twitter fanno ormai parte della vita quotidiana di tutti, tanto da diventare un perfetto specchio della realtà. Uno specchio che, con le

Il peso dei partiti sui social media : Roma, 2 mar. , askanews, Un'analisi su oltre nove milioni di post sui due principali social network Facebook e Twitter. E' il lavoro realizzato da IsayData, business unit di IsayGroup per misurare la ...