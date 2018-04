Il Pd | chi ha vinto sia responsabile

Consultazioni - Bonino : governi chi ha vinto - senza dimenticare Ue : Roma, 4 apr. , askanews, 'Chi ha avuto l'onore di vincere le elezioni adesso si assuma l'onore di governare il Paese magari sfumando, me lo auguro per il Paese, alcune posizioni non sostenibili ...

Consultazioni governo - la diretta – Grasso : “Sostegno al M5s se affronta nostri temi”. Bonino : “chi ha vinto - governi” : E’ iniziato il primo giro di Consultazioni al Colle in vista della formazione del governo. I primi ad essere ricevuti in mattinata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il collega della Camera Roberto Fico. Quindi è stato il turno di Giorgio Napolitano. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni. A seguire, a partire dalle 16, arriveranno le ...

Associazioni culturali - ecco chi ha vinto al bando finanziato con 40mila euro : Con i 40mila euro messi a disposizione dal Comune saranno finanziati 12 progetti, individuati su una trentina di partecipanti. È questo l'esito del bando lanciato dall'Assessorato alla Cultura nel ...

Nogara Mare - De Berti : 'chi ha vinto il project financing si è tirato indietro' : Pasquetta sulle autostrade: tamponamenti sulla A4, rallentamenti in A22 3 Fermato in auto con la cocaina destinata per pasquetta a un 'party di scambisti' 4 Scontro tra un'auto e una moto: un ferito ...

Martina - Pd - : ritorno alle urne una sconfitta per chi ha vinto : Roma, 3 apr. , askanews, 'ritorno alle urne? Io non lo auspico. Quando un Paese non è in grado di determinare stabilità è un problema. Uno scenario del genere sancirebbe la sconfitta di chi ha ...

I Villanova Wildcats hanno vinto la NCAA - battendo in finale i Michigan Wolverines : I Villanova Wildcats, squadra di Villanova (Pennsylvania), hanno vinto questa notte la NCAA, il campionato di basket delle università americane, battendo in finale i Michigan Wolverines per 79 a 62. Villanova, che ha vinto il suo secondo titolo NCAA degli The post I Villanova Wildcats hanno vinto la NCAA, battendo in finale i Michigan Wolverines appeared first on Il Post.

Sofia Goggia : “Io portabandiera alle Olimpiadi 2022? Un onore che spetta a chi ha vinto tante medaglie - io ne ho poche” : Sofia Goggia oggi si è recata al Quirinale insieme a tutti gli azzurri capaci di vincere una medaglia alle Olimpiadi e Paralimpiadi di PyeongChang 2018. La bergamasca, vincitrice della discesa libera, ha ricevuto una menzione durante il discorso di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. L’azzurra era visibilmente commossa e dopo la cerimonia di consegna del tricolore ha risposto ad alcune domande tra cui anche quella sulla ...

Allegri ha vinto la panchina d'oro 2017 davanti a Gasperini e Sarri : Massimiliano Allegri ha vinto la panchina d'oro 2016-2017 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Il tecnico della Juventus ha ...

Matteo Salvini - il retroscena di Paolo Becchi : 'Perché ha vinto lui e cosa succederà sul governo' : 'Altro che rottura, altro che tradimento. Matteo Salvini ha dimostrato una insospettabile capacità politica'. Il professor Paolo Becchi , al telefono con Liberoquotidiano.it , dà la sua lettura alla notte che ha rischiato di far implodere il centrodestra . Sulle nomine delle presidenze di Camera e ...

Napolitano : rispettare elettori - candidato al governo chi ha vinto : Roma, 23 mar. , askanews, 'Sulla scena politica nazionale il voto del 4 marzo ha determinato un netto spartiacque, a inequivocabile vantaggio dei movimenti e delle coalizioni che hanno compiuto un balzo in avanti clamoroso nel consenso ...

Gratta e ‘sviene’. “Tieniti forte - ecco quanto hai vinto” : entra in tabaccheria e decide di comprare un tagliando del nuovo concorso - che sta facendo impazzire gli italiani. La notizia è quella che tutti vorremmo sentire con le nostre orecchie (record) : Il sogno di ogni italiano, uomo e donna che sia, che quando entra in una tabaccheria osserva i tagliandi dietro il bancone chiude gli occhi nella speranza di acquistarne uno, Grattare e ritrovarsi di colpo con una nuova vita in tasca, senza più preoccupazioni per il lavoro, la casa, i figli da mantenere e quei progetti rimasti nel cassetto troppo a lungo e finalmente pronti a diventare realtà. Un sogno, appunto, che si infrange quasi ...

Timida - buffa e fortissima : chi è Naomi Osaka - la giapponese nera che ha vinto Indian Wells e sfida Serena : Alla sua prima partita nel circuito Wta, da 17enne, a Stanford rimontò e buttò fuori Samantha Stosur, ex leader del ranking e numero 4 al mondo in quel momento. E nei tornei che contano ha spesso ...

Pd - non piace ai renziani il fronte del dialogo con M5s. Risposta a Veltroni : 'Governo a chi ha vinto' : Marcucci: 'Chi continua a sostenere l'apertura a un governo 5 Stelle, non ha a cuore il futuro del Pd ma la sua estinzione' le parole del fedelissimo dell'ex segretario -