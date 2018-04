Il Palio di Fermignano e gli Orti in Villa di Porcia protagonisti del weekend fuori porta

Pronti partenza via - il Palio della Rana di Fermignano ha inizio : Tre giorni di festa tra rievocazioni storiche, giochi medievali, sbandieratori e cene nelle taverne. Un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo in attesa della corsa più originale che ci sia, che vedrà sfidarsi sette Contrade e altrettante carriole con un’unica, grande protagonista: la Rana. A Fermignano – grazioso borgo in provincia di Pesaro e Urbino – tutto è pronto per il caratteristico Palio della Rana, giunto alla 54esima ...