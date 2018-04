Il nuovo story trailer di Vampyr ci trasporta nell' oscuro mondo dei vampiri

Non solo multiplayer - Sea of Thieves mostra la sua Lore in un nuovo story trailer : Sea of Thieves è la nuova, attesa esclusiva Microsoft in arrivo nel corso della primavera 2018. Il titolo, sviluppato da Rare, proporrà un'esperienza multiplayer cooperativa in un mondo di gioco aperto, in cui i giocatori potranno impersonare il proprio pirata e vivere avventure in giro per i Sette Mari. Si tratta, dunque, di un titolo che predilige di gran lunga l'approccio multiplayer, anche se è possibile giocare in solitaria, ma in ogni caso ...