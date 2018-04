Il nuovo Mac Pro ' modulare' arriverà nel 2019

Treni - nuovo personale Trenord pronto a entrare in servizio : 17 macchinisti ad aprile : Nel mese di aprile sui Treni Trenord entrano in servizio 17 nuovi macchinisti, mentre altri 19 hanno iniziato l'ultima fase del percorso di formazione. Lo comunica l'azienda: in arrivo anche 80 ...

Terremoto nel Marche : nuovo sisma di magnitudo 3.9 nel Maceratese : Un Terremoto di magnitudo 3.9 ha scosso la provincia di Macerata alle 20.41 di oggi mercoledì 4 aprile 2018. L'epicentro è stato registrato a due chilometri da...

Terremoto nel Maceratese : nuovo sisma di magnitudo 3.9 : Un Terremoto di magnitudo 3.9 ha scosso la provincia di Macerata alle 20.41 di oggi mercoledì 4 aprile 2018. L'epicentro è stato registrato a due chilometri da...

nuovo terremoto in Centro Italia : epicentro a Muccia - scossa avvertita anche a Perugia - Ancona - Camerino e Macerata [DATI e MAPPE INGV] : 1/4 ...

Call of Duty : WW2 - ecco il trailer del nuovo DLC "The War Machine" : Quest'oggi gli sviluppatori di Call of Duty: WWII, Sledgehammer Games, hanno pubblicato il primo trailer di The War Machine, il nuovo DLC atteso per il celebre sparatutto.Come riferisce Dualshockers, nel trailer possiamo vedere come il gameplay si assesta su ciascuna mappa del nuovo DLC, il tutto con una colonna sonora incalzate nel sottofondo. Nel nuovo contenuto scaricabile i giocatori potranno prendere il controllo degli aerei da ...

LORENZO FRAGOLA pronto al lancio del nuovo disco contenente duetti con GAZZELLE - MECNA e MACE : ... nei digital stores e sulle piattaforme streaming da domani. L'album Bengala arriverà nei negozi di musica, fisici e digitali, con Sony Music Italia il prossimo 27 aprile e sarà disponibile in ...

Stomaco al posto dell'esofago “bruciato” da soda caustica/ nuovo dramma dopo quello di Ishak : Torino, Stomaco al posto dell'esofago “bruciato” da soda caustica: salvati due fratellini che l'avevano ingerita per errore. Le ultime notizie sull'intervento record della Città della Salute(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 13:11:00 GMT)

Terzigno. nuovo femminicidio : Immacolata Villani uccisa dall’ex davanti scuola : Nuovo femminicidio. Dopo l’omicidio che ha sconvolto Canicattini Bagni, un’altra donna è stata uccisa. La nuove vittima è Immacolata Villani,

La macchina perfetta – La prefazione del nuovo volume di Wired : Crescita demografica. Invecchiamento della popolazione. Dispositivi in grado monitorare, generare e condividere in tempo reale dati provenienti dal nostro organismo. Attenzione maggiore al nostro corpo, non solo quando malato. Tutti gli indicatori ci dicono che la domanda di salute crescerà nei prossimi anni. E le tecnologie digitali avranno un ruolo chiave in questo cambiamento. In tutte le direzioni: dalla ricerca medico-scientifica – più ...

Cos’è un Hackintosh E 5 Motivi Per Farlo Piuttosto Che Comprare Un nuovo Mac : Cosa è un Hackintosh? Ha senso fare un Hackintosh? Come fare un Hackintosh? Perchè è meglio fare un Hackintosh Piuttosto che spendere soldi per un Nuovo Mac? Ecco le risposte a tutte le tue domande E’ meglio fare un Hackintosh Piuttosto che Comprare un Nuovo Mac (a caro prezzo) Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YLU. Oggi in […]

Farmaci - AIFA : 135 bimbi in cura con nuovo trattamento anti-SMA : Nuova speranza per i piccoli pazienti affetti da atrofia muscolare spinale (Sma): alla data del 12 marzo 2018 risultano arruolati nel Registro dei Farmaci sottoposti a monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 135 pazienti che sono già stati avviati al nuovo trattamento Spinraza* e 190 sono quelli eleggibili che attendono la prima somministrazione. Sono stati tempi da record quelli che l’ente regolatorio ha impiegato per ...

Epatite C : nuovo farmaco agisce in sole 8 settimane : Partite da Siena una serie di iniziative promosse da specialisti, epatologi e infettivologi, per la nuova sfida della ricerca scientifica: eradicare l’Epatite C in sole otto settimane. Questo è possibile con il nuovo farmaco (Maviret) già disponibile nei centri pubblici nelle diverse unità operative complesse degli ospedali, di infettivologia, epatologia e medicina interna. Fondamentale la collaborazione tra medici generici e specialisti per far ...

Epatite C : nuovo farmaco per eradicare la malattia in sole 8 settimane : Partono da Siena una serie di iniziative promosse da specialisti, epatologi e infettivologi, per la nuova sfida della ricerca scientifica: eradicare l’Epatite C in sole otto settimane. Questo è possibile con il nuovo farmaco (Maviret) già disponibile nei centri pubblici nelle diverse unità operative complesse degli ospedali, di infettivologia, epatologia e medicina interna. Fondamentale la collaborazione tra medici generici e specialisti per far ...

Italia nel caos col nuovo governo Le poltrone a Merkel e Macron Mani su Bce e Commissione Ue : Mentre l'Italia è alle prese con le manovra per il nuovo governo, Merkel e Macron ne approfittano. Francia e GerMania si portano a casa le poltrone di Bce e Commissione europea Segui su affarItaliani.it