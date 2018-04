Il Movimento 5 Stelle propone il ripristino dell' Articolo 18

Sondaggio dopo un mese da elezioni 4 marzo : Movimento 5 Stelle sempre più votato : A distanza di un mese dalle votazioni del 4 marzo del 2018 un nuovo Sondaggio , quello di Demopolis per Otto e Mezzo di La7, fornisce delle informazioni sui nuovi scenari che si potrebbero delineare se si dovesse tornare a votare. I due partiti che ne uscirebbero vincitori e più forti sarebbero il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Matteo Salvini. Indeboliti tutti gli altri. Vediamo nel dettaglio. Sondaggio Demopolis per Otto e Mezzo: ...

Salvini ha detto sì a Mattarella - ora la palla passa al Movimento 5 stelle : "L'unica soluzione che ovviamente non ci auguriamo, ma che non escludiamo, è quella delle elezioni". Lo spauracchio del ritorno alle urne torna ad agitarsi nel salone delle vetrate del Quirinale dove questa...

Silvio Berlusconi risponde a tono al veto imposto da Luigi Di Maio : "Al Colle ribadiremo la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle" : Se vogliono la guerra, allora guerra sia. Riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'appuntamento di domattina al Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi decide di risponde re a tono al veto imposto da Luigi Di Maio sulla sua persona. "Andremo al Colle a ribadire la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle", dice il leader di fronte ai fedelissimi.Una linea di fermezza, sostenuta da ...

Grasso apre al dialogo col Movimento 5 Stelle e dice no al centrodestra : Il senatore Pietro Grasso è salito al Quirinale, per il primo giro di consultazioni, insieme a Emma Bonino, Riccardo Nencini e il presidente del gruppo misto Loredana De Petris. Dopo il colloquio con ...

Il piano di Orlando e Franceschini per un governo con il Movimento 5 Stelle Video : Una vera e propria bomba quella rilanciata da “La Stampa”. Un “piano” che sovvertirebbe le certezze createsi in queste ultime settimane di speculazioni politiche e creerebbe un “governo che non ti aspetti [Video]”. Diversi i nomi di alto profilo che si starebbero vagliando. Un piano a firma PD che avrebbe ottenuto il gradimento di alcuni mostri sacri della nostra politica. 'Aiutino' per Mattarella Sarebbero dunque in molti all’opera per aiutare ...