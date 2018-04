Il momento di Mara Sottocornola a TVOI in The Waves di Elisa video | poker di Sì dopo X

optimaitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018)conquista undi Sì con un'interpretazione molto particolare di Thedi. Sono stati tutti i giudici a girarsi, attratti dalla grande potenza vocale della concorrente.L'opera di persuasione inizia immediatamente, masembra non avere dubbi sulla scelta e si affida alle cure di Cristina Scabbia, che conquista il nono talento di questa sua prima esperienza in tv come giudice di The Voice of Italy.Per, non è questa la prima esperienza in televisione, dalche era già stata parte di un talent. L'esperienza a X Factor non si è però compiuta, dalche la concorrente scelse di rinunciare alla sua partecipazione poiché ancora non si sentiva pronta per affrontare un contesto di quel tipo.A distanza di qualche anno,ha deciso di riprovarci con The Voice of Italy nel quale ha ottenuto un consenso unanime ...