Il Mini Me di Austin Powers ricoverato per abuso di alcol Ha tentato il suicidio il

Verne Troyer - l'attore 'Mini Me' di Austin Powers grave in ospedale : 'Ha tentato il suicidio' : Sono ore drammatiche per le sorti dell'attore Verne Troyer , noto in tutto il mondo per il ruolo del controspione Mini-Me negli ultimi due capitoli della saga di Austin Powers . Il 41enne si ...

Ha rischiato la vita per abuso di alcol l'attore del Mini Me di 'Austin Powers' Verne Troyer : l'attore statunitense Verne Troyer, principalmente conosciuto per il ruolo di Mini Me nella serie Austin Powers , è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles. 'Verne sta ricevendo le migliori cure ...

“Austin Powers” - Mini Me ricoverato per avvelenamento da alcol : “Austin Powers”, Mini Me ricoverato per avvelenamento da alcol L’attore statunitense 49enne è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale a Los Angeles Continua a leggere

Verne Troyer - il Mini Me di ‘Austin Powers’ ricoverato in ospedale : L’attore statunitense Verne Troyer, principalmente conosciuto per il ruolo di Mini Me nella serie “Austin Powers”, è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles. “Verne sta ricevendo le migliori cure possibili e apprezza il sostegno di familiari, amici e fan in tutto il mondo”, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Instagram di Troyer. Asking you to keep Verne in your thoughts and prayers. He’s ...