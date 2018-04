Il grande jazz a Garbagnate

Milano - parte il Blue Note Off : il grande jazz al Sisal Wincity : parte a Milano il Blue Note Off, il nuovo brand dello storico locale Blue Note Milano (parte di Casta Diva Group) che ha come obiettivo quello di portare il jazz in location "unconventional", con artisti di fama internazionale e giovani talenti che si esibiranno in vari luoghi della città. Proprio come il Sisal Wincity di piazza Diaz dove questa mattina è stata presentata la prima parte del programma di Blue Note Off e che ...