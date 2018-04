Il governo mette ko i 5 Stelle su Saipem | Eni e Cdp schierano Caio per la presidenza

governo - Furlan : mettere al centro la crescita e il lavoro : Roma, 5 apr. , askanews, Al nuovo Governo, 'qualsiasi Governo sarà', la Cisl chiederà di 'mettere al centro la crescita', che significa 'poter dare risposte e creare condizioni di sviluppo in tutto il ...

Salvini promette : "Con me al governo via le sanzioni alla Russia" : Matteo Salvini, in vacanza a Ischia con Elisa Isoardi per la Pasqua, non rinuncia ad elencare il suo programma di governo in vista delle consultazioni al Quirinale che partiranno mercoledì prossimo.Il leader della Lega chiede di poter essere nominato premier per attuare le misure promesse in campagna elettorale. Come quelle che - garantisce Salvini - possono aiutare il Paese a tornare a crescere."Spero di potere presto, dal governo, raccogliere ...

Elisabetta Casellati : 'Il governo? Mettere un veto è un errore. La mia prima mossa è rinunciare al volo di Stato' : 'Il veto è sempre un errore perché limita ogni possibilità di confronto. E poi mi sembra che le elezioni dei due presidenti di Camera e Senato e degli uffici di presidenza stiano dimostrando che ...

Casellati : «La formazione del nuovo governo? Mettere un veto è sempre un errore» : E sono certa che il presidente Mattarella, con la sua esperienza politica, saprà indirizzare al meglio i partiti. Mi auguro che i tempi siano anche in linea con le scadenze che ci sono oggi nel Paese.

Telecom - corsa per mettere all’angolo “l’aggressore di Berlusconi”. Prima che nasca un governo sfavorevole a Pd e Fi : Mentre nei palazzi della politica l’incertezza regna sovrana, nelle stanze dell’alta finanza c’è chi si muove come se i giochi fossero già fatti, scommettendo su un futuro governo in cui Pd e Forza Italia non avranno voce in capitolo. O almeno non abbastanza da poter minimamente riproporre gli effetti del Patto del Nazareno. Lo testimoniano tempi e modi del sacco in corso su Telecom Italia (Tim): all’indomani delle ...

Casellati al Senato - Fico alla Camera. Gentiloni si dimette. Ora si apre la partita per il governo : Per la prima volta una donna, berlusconiana di ferro, è la seconda carica dello Stato. 'Tagliare i costi della politica' primo obiettivo del neo presidente pentastellato di Montecitorio - Questa volta ha tenuto l'accordo centrodestra e MoVimento 5 Stelle raggiunto durante il vertice a palazzo Grazioli tra ...

Casellati al Senato - Fico alla Camera/ Presidenti eletti - Gentiloni si dimette : rebus governo per M5s e Lega : Casellati al Senato, Fico alla Camera: eletti i nuovi Presidenti, grazie anche all'accordo fra Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Si è dimesso Paolo Gentiloni: rebus governo(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:56:00 GMT)

Pd : fase difficile - ora spettatore dopo 5 anni di governo. Solo uno stallo può rimetterlo in gioco : Oggi la segreteria del partito ha confermato la linea: 'opposizione sì ma non Aventino'. Si andrà alla conta per i capigruppo perché Guerini e Marcucci sono entrambi troppo vicini a renzi. Si amplia ...

Pd. Cuperlo : temo governo M5S-Lega - ma no all'Aventino. Calenda : rimettersi in cammino con umiltà : "Dopo la sconfitta elettorale per la ricostruzione del Pd si è "aperto uno spazio enorme", ma "a patto di non fare come il generale Cadorna - spiega - il voto mette tutti di fronte a una prova durissima e serve una identità, non possiamo reagire alla sconfitta con gli attrezzi che ci hanno condotto sin qui, non esistono più rendite"

Sicilia - “Geologia in movimento” : i geologi chiedono di mettere il tema dei georischi al centro dell’agenda di governo : “In Italia la problematica dei georischi è un tema che dovrebbe essere sempre al centro dell’agenda di governo e di cui, al contrario, non si parla mai abbastanza. In genere questi temi, con particolare riferimento a quello del rischio sismico, diventano attuali solo in seguito ad eventi calamitosi per poi esaurirsi nel giro di giorni o al massimo di settimane. Ben venga, allora, questa iniziativa che, con tre tappe, ripercorre i luoghi storici ...

governo - Martina si dimette per dedicarsi solo al Pd : Il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina si dimette per dedicarsi solamente al Pd. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter. Per l'ormai ex ministro si apre infatti un periodo di prova, dominato da ...

Di Maio : “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Chi vuole mettersi al lavoro si faccia avanti” : “Le elezioni del 4 marzo sono state uno schiaffo al vecchio modo di fare politica”, ha esordito Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa dalla sede della stampa estera. “Gli italiani hanno dato un segnale che va colto: un voto post ideologico, dove non ci sono più destra e sinistra, con un 32% di preferenze a un programma che non è mai stato estremista, e non è contro l’euro”. Poi ha continuato: “Noi non ...

Bindi (PD) : Il PD deve mettersi a disposizione per governo : Bindi (PD): Bisogna darsi una nuova legge elettorale Roma – Rosy Bindi (PD) ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il Presidente uscente della Commissione Parlamentare Antimafia ha parlato ai... L'articolo Bindi (PD): Il PD deve mettersi a disposizione per Governo proviene da Roma Daily News.

Salvini-Di Maio - patto al governo?/ Lega - “presidenze Camere ai 2 vincitori”. M5s mette i ‘paletti’ : Salvini-Di Maio, possibile patto Lega-M5s al Governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:15:00 GMT)