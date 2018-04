Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire un padre e un figlio per

huffingtonpost

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ildidihaper un volo, il Bergamo -cancellato lo scorso 14 settembre nell'ambito dei tagli decisi dalla compagnia low cost in quel periodo. Ne dà notizia l'associazione Codici Lecce secondo cui ilha riconosciuto l'indennizzo contrattuale, i danni supplementari e il rimborso delle spese. "Si tratta - riferisce Codici in una nota - della prima sentenza scaturita dalle cancellazioni di massa dei volidel settembre scorso che hanno interessato 400 mila passeggeri".Giunti a Milano perché ildoveva sottoporsi a una importante visita cardiologica, i due erano stati costretti a far rientro a casa in treno con un ritardo di oltre nove ore rispetto ai programmi. Il, Giuseppe Capodieci, ha accolto integralmente le domande avanzate dal difensore di, Stefano ...