Il gioco delle coppie tra i capi e gli accessori per la primavera

(Di giovedì 5 aprile 2018) Mix and match. Stesso stile, tonalità simili e identico mood.vincenti formate daprimaverili di tendenza, tutte da scoprire. Per le gite in bicicletta al parco vincono tinte e tessuti naturali come quelli utilizzati da Falconeri per il suo pullover in cotone crêpe con lavorazione effetto tridimensionale; da abbinare alle sneakers in pelle e juta di Voile Blanche. Per i più sportivi e gli amanti dei colori fluo ecco le nuove New Balance Minimus 20v7 con tomaia in maglia e suola in Vibram® e lo zaino di A. Testoni. Prediligono le tonalità decise, e in particolare il turchese, di grande tendenza, anche Michael Kors per il suo zaino in saffiano e Marni, per le sue scarpe con profili in colore a contrasto e tomaia traforata. Se amate lo stile vintage e le tonalità pastello ecco le tennis di Bally e la polo in maglia leggera di Brioni in piquet di cotone e ...