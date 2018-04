Il giardino delle api a Modica

QUALE GOVERNO?/ Nel bu giardino delle soluzioni ci vuole anche la - nuova - legge elettorale : Fare la legge elettorale e la legge di bilancio non basta. Il Paese ha bisogno di una maggioranza in grado di garantire crescita ed equità sociale.

Architettura con poco o niente. Un padiglione di Alvaro Siza al giardino delle Vergini di Venezia : Piet Oudolf, architetto paesaggista olandese, autore tra l’altro del progetto del verde per la celebrata High Line a New York, disegna a Venezia il Giardino delle Vergini per la Biennale di Architettura del 2010 diretta da Kazuyo Sejima, sistemando una parte degli spazi aperti in abbandono dell’Arsenale, prossimi ai capannoni che ospitano le mostre di arti visive e Architettura. Per la Biennale d’Architettura successiva, la ...