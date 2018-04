Il futuro di Milano si chiama Mind | innovazione | università | imprese

Biotech : chemio dolce e cosmetici dai rifiuti - assaggi di futuro a Milano : Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. La bellezza può spuntare da dove non te l’aspetti: lo cantava Fabrizio De André e lo ha spiegato oggi a Milano Chiara Lacapra dell’università degli Studi Genova, davanti a una platea di investitori finanziari in cerca di idee in cui credere e sulle quali puntare. La giovane, portavoce di una startup che produce cosmetici ecosostenibili partendo da ‘rifiuti’ ...

Sanità - “Cells” : gli ospedali del futuro alla Statale di Milano : Un’installazione scenografica e interattiva, progettata dall’architetto Filippo Taidelli, riflette sull’impatto della tecnologia nel mondo della Sanità, là dove sorse il più antico ospedale milanese, la Ca’ Granda: “Cells” sarà alla Statale di Milano dal 16 al 28 aprile, all’interno della mostra-evento ‘Interni house in motion 2018 – 20 years’. L’opera – spiegano i promotori ...

Olimpiadi invernali 2026 - il Coni candida Milano insieme a Torino : “Ma resta in attesa del futuro governo” : Il Coni candida Milano insieme a Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. L’Italia ha inviato al Comitato Olimpico Internazionale la lettera, firmata dal presidente del Coni Giovanni Malagò, con la quale conferma di voler proseguire nella fase di dialogo per i Giochi, già avviata nei mesi scorsi. Il Coni ha comunque ribadito come sia ancora tutto in evoluzione: spetterà infatti al prossimo Governo pronunciarsi a riguardo, dopo aver ...

Juventus - Asamoah trova casa a Milano : addio a fine stagione - c’è l’Inter nel futuro : Juventus, Asamoah trova casa A Milano- Kwadwo Asamoah sarebbe ormai pronto a dire addio alla Juventus dopo 7 anni. Il terzino/centrocampista ghanese, con contratto in scadenza il prossimo giugno, è pronto a voltare pagina in vista del futuro. Come dichiarato dal proprio agente, Asamoah ha il 50% di possibilità di possibilità di rinnovare il proprio […] L'articolo Juventus, Asamoah trova casa a Milano: addio a fine stagione, c’è ...

Dalla Nigeria a Milano col suo bambino : "Su quel barcone ho visto la morte - oggi sono felice e sogno un futuro" : E' la storia di Olivia, una ragazza Nigeriana arrivata a Milano con il suo bambino e che oggi qui sogna un futuro. E' ospite della struttura di accoglienza Faro in città da ottobre 2017 insieme al suo piccolino Abordance. I due sono...

Milano-Sanremo alla vecchia maniera : ritorno al futuro : Sotto gli occhi di David Lappartient, il capo del ciclismo mondiale, e di Renato Di Rocco, il presidente federale, s'è consumato un successo di enorme importanza anche politica per il nostro ...

Inter - c'è da curare il malessere di Spalletti. Il futuro può essere lontano da Milano : Come può un pareggio contro il Napoli destabilizzare un ambiente? Bisognerebbe chiederlo a Luciano Spalletti, che forse inizia a sentire la pressione del quarto posto. Il malessere del tecnico di ...

Sala : «Io leader del Pd? Fino al 2021 a Milano. Non faccio più progetti sul futuro» video : «La malattia mi ha cambiato», così il sindaco Beppe Sala alla presentazione, sabato a Fieramilanocity, del suo libro «Milano e il secolo delle città» a «Tempo di Libri»

Con Digital Week - dal 15 al 18 marzo - Milano guarda al futuro più vicino : In città si incroceranno spettacoli, incontri, laboratori rivolti a cittadini, curiosi, giovani, bambini e senior. Per l'iniziativa si sono attivati università e fondazioni culturali, luoghi di ...

Crisi Pd - Sala : “Renzi si faccia da parte con chiarezza. futuro della sinistra? Serve un modello Milano” : Prima del voto i continui distinguo, dopo la batosta ecco il de profundis: il sindaco di Milano Beppe Sala considera definitivamente archiviata l’esperienza di Matteo Renzi alla guida del Pd. “ha fatto la sua parte, si passi oltre” ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo, a margine dell’inaugurazione di Tempo di Libri. “Il punto è trovare delle persone che abbiano la capacità di collaborare. Però nessuno è ...

Torreira : 'futuro? Milano mi piace - ma per ora penso solo alla Samp. Il Milan? E' un grande club...' : Premiato dallo Sport Club 1966 Sampdoria, il centrocampista Lucas Torreira ha parlato a margine della premiazione come miglior calciatore della Sampdoria: CAMPIONATO - 'Dopo la sconfitta di Milano abbiamo cambiato ...

L'Innovation Design District di Milano progetta il futuro comune : "Il rapporto tra Mondadori e il mondo del Design è un rapporto ormai di vecchia data - ha spiegato Carlo Mandelli, direttore generale Periodici Italia del Gruppo Mondadori - nato più di 90 anni fa ...