Il cuore della Via Lattea ospita migliaia di buchi neri : Il cuore della Via Lattea sembrava imperscrutabile, ma ai ricercatori della Columbia University è bastato pensare un po’ fuori dagli schemi per trovare una prova di una teoria formulata ormai due decenni fa: Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, non è solo ma contornato da una dozzina di sistemi binari composti da buchi neri e stelle. Una conferma sperimentale che ha permesso di calcolare quanti buchi neri ...

Chirurgia - cuore senza protesi : la nuova frontiera della ricostruzione aortica : Sostituire o ricreare la valvola aortica malata senza applicare protesi artificiali e senza pericolo di rigetto ora è possibile grazie all’innovativa valvola sartoriale creata con la tecnica Ozaki ritagliando “su misura” il pericardio. Sviluppata dal cardiochirurgo giapponese Shigeyuki Ozaki, la tecnica è recentemente approdata in Europa e in Italia. Fra i centri di Alta Specialità che adoperano la tecnica, Maria Cecilia Hospital di ...

Coi dazi sulla soia Pechino mira al cuore dell'economia e della politica Usa : Con i dazi sulla soia la Cina ha schierato un'arma pericolosa contro gli Stati Uniti, tanto pericolosa che molti analisti tendevano a escludere che Pechino avrebbe osato utilizzarla.

Astronomia : un enorme sciame di buchi neri potrebbe circondare il cuore della Via Lattea : Uno sciame di migliaia di buchi neri potrebbe circondare il gigantesco buco nero al centro della Via Lattea, secondo un nuovo studio. Ai centri della maggior parte, se non di tutte, le galassie ci sono buchi neri super-massicci che hanno masse che vanno da milioni a miliardi di volte quella del sole. Per esempio, al centro della nostra galassia si trova Sagittarius A*, con una massa 4,5 milioni di volte quella del sole. Secondo gli scienziati, i ...

LIVE Pagelle Juventus-Real Madrid - Champions League in DIRETTA : 0-1 - Ronaldo letale - Khedira il cuore della Vecchia Signora : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Buonasera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Real Madrid, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia dell’impresa e di rivincite dopo la sconfitta nella Finale di Cardiff dell’anno scorso. Reduce dalla qualificazione sofferta contro il Tottenham, i campioni ...

Fabio Fulco dimentica Cristina Chiabotto : nel suo cuore c'è la modella napoletana : La storia d'amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si è conclusa in maniera traumatica da parte di entrambi, ma ora sembra che il bell'attore abbia ritrovato il sorriso con una giovane modella.Il settimanale Chi, infatti, lo ha pizzicato in compagnia della modella napoletana Eliana Sbaragli. E nel numero in edicola da mercoledì 4 aprile, sono state pubblicate le immagini esclusive di Fabio mentre bacia appassionatamente la giovane. Questa è ...

Genova - il quadrilatero dei “buchi neri” nel cuore della città | : I ruderi accanto a via Venti e salita Misericordia, i sottopassi e le gallerie dello shopping perduto

“Un cuore così”. Cannavacciuolo superstar. Ospite di C’è Posta per Te lo chef napoletano non smentisce la fama della sua grande generosità. Ecco il gesto che commuove Maria De Filippi : Chiusura col botto per Maria De Filippi che nell’ultimo appuntamento stagionale di C’è Posta per Te conta la presenza di due stelle della cucina (e ormai idoli conclamati della televisione), Carlo Cracco e Antonino CannavacciuloA chiamarli in studio Gennaro, preoccupato per la madre: “Voglio la mia mamma di prima, voglio rivederti ai compleanni, voglio che ritorni al mare. Abbiamo perso nostro padre e non voglio perdere anche ...

A fuoco ristorante - paura nel cuore della movida : trovata scritta inquietante in cucina : Pochi dubbi: è stato un incendio doloso. Le fiamme sono divampate nelle cucine del ristorante arabo Riad Aicha di via Saluzzo 6 nella tarda serata di ieri, sabato 31 marzo 2018, a Torino, nel...

L'Aquila trema nel cuore della notte : terremoto di magnitudo 3.9 : Al sisma è seguita una replica di magnitudo 2 dodici minuti più tardi. Tanta paura, ma nessun danno o ferito, a pochi giorni dall'anniversario del terremoto che il 9 aprile 2009 causò oltre 300 morti.Continua a leggere

L’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha subito un delicato intervento a cuore aperto : Arnold Schwarzenegger ha subito un delicatissimo e prolungato intervento a cuore aperto: lo riporta l’ANSA, asserendo che l’ex governatore della California era stato ricoverato a Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca, operazione che però è fallita ed ha portato i medici alla decisione di un diverso e più complesso intervento chirurgico. Non è la prima volta che il cuore dell’attore austriaco naturalizzato ...

Arnold Schwarzenegger operato a cuore aperto d'urgenza/ Ultime notizie : le condizioni della star di Terminator : Arnold Schwarzenegger operato a cuore aperto d'urgenza. Le Ultime notizie: le condizioni della star di Terminator, che si è sottoposto ad un intervento sperimentale a Los Angeles(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:05:00 GMT)

“Ecco chi è il fidanzato”. Bomba-gossip su Giovanni Ciacci - svelato il nome dell’uomo che ha rubato il cuore di Giò Giò : la foto della coppia : Giovanni Ciacci, il precursore della same sex dance (il ballo a due con i ballerini dello stesso sesso) a Ballando con le Stelle, dopo l’ultima polemica con Ivan Zazzaroni – il giornalista si è rifiutato di votare la performance di Ciacci e del maestro Raimondo Todaro – ha rivelato a Radio 24 dettagli piccanti della sua vita sentimentale e amorosa: poliamoroso, amante del sesso e della libertà sessuale, la prossima ...

Mondo - il ricordo della Curva a Rivolta «Sei nel cuore di tutti noi» : Via vai di gente a Rivolta d'Adda per rendere omaggio a mister Mondonico. Lo striscione della Curva Nord sulla casa di famiglia di Emiliano.