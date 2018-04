Il Comune di Roma in bolletta Raggi spera in un governo amico

Come il Comune di Roma ha tolto la speranza ai ragazzi di Ostia : In questi giorni sulla spiaggia di Ostia, a pochi passi dal luogo in cui oltre 40 anni fa venne ucciso Pier Paolo Pasolini, sì sta consumando un nuovo delitto: l'omicidio della speranza dei tanti ragazzi sfortunati che negli anni scorsi, proprio su quella spiaggia, avevano grazie al lavoro cominciato a vincere la loro battaglia contro l'emarginazione.La vicenda è quella degli otto chioschi fatti demolire dal comune di Roma nelle ...

La "guerra" fra Comune di Roma e Caritas per le monetine dentro la Fontana di Trevi : Dicesi un milione. Di euro. L'anno. E' la media stimata di quanto si raccoglie ogni anno dal generoso lancio di soldi dentro la Fontana di Trevi da parte di passanti e turisti. Il capolavoro del ...

Accordo Enea-Comune di Roma per puntare su rinnovabili ed efficienza energetica : Domani, Mercoledì 28 marzo alle ore 10 in Campidoglio, l’ENEA firmerà un Accordo di collaborazione nel campo dell’energia e dell’ambiente con Roma Capitale e GSE finalizzato a tagliare le emissioni di CO2, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti. Oltre che con ENEA e GSE, Roma Capitale sottoscriverà domani altri accordi con ISPRA e Ministero ...

Frizzi - diretta camera ardente. Roma in fila per salutarlo - vip e gente Comune. Brignano : "Era la parte migliore di noi" -Live Facebook : Roma - "Fabrizio era un volto della nostra televisione, un volto Rai, si è sempre adattato e raramente si è impuntato. Era una persona straordinaria, la parte migliore di noi....

Roma - dal Comune addio all'Agenzia delle Entrate : riscuoterà in proprio : Il Campidoglio dei Cinque stelle vuole fare a meno dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, cioè dell'ex Equitalia. Progressivamente, tassa dopo tassa, prima la Tari e poi l'imposta di soggiorno, l'Imu,...

Paola Giannone - la quasi-assessore scartata da Virginia Raggi cade in una buca a Roma e cita il Comune per danni : Un caso ai limiti dell'incredibile, quello che ha come protagonista Paola Giannone , militante del Movimento 5 stelle e aspirante assessore ai Lavori pubblici ai tempi dell'elezione di Virginia Raggi ...