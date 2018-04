Il cervello predittivo | niente oracoli | solo psicologia

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il nostropuò fare previsioni?film fantascientifici, néper le profezie: questo è l’interrogativo a cui ha tentato di rispondere con una nuova ricerca finanziata dall’Unione Europea il dipartimento didella Goethe University di Francoforte. Per fare un esempio, tornando a casa, entro una frazione di secondo si è in grado di dire se tutto è al suo solito posto - i mobili, il computer, i soprammobili - o meno, a seconda dei casi, oppure se c’è qualcosa che non appartiene al luogo, come una scatola di cioccolatini sul tavolo. Dietro a questa capacità di valutare il nostro ambiente vi è il cosiddetto, ovvero l’interazione di processi cerebrali che portano a, utilizzando un linguaggio comune, “predizioni”....