Il centrodestra sarà il primo a parlare con Mattarella e la Lega giura fedeltà al Cav

agi

(Di giovedì 5 aprile 2018) Lanon tradirà Silvio Berlusconi e gli altri alleati del. E se i 5 stelle dovessero continuare a porre veti, così da impedire la nascita di un governo, allora l'unica strada sarà il ritorno alle urne. A spiegare la linea dellaè il braccio destro di Matteo Salvini, il capogruppo alla Camera Giancarlo Giorgetti. "Salvini lo ha ribadito più volte: lamanterrà in modo coerente e leale l'alleanza, non avrebbe senso un tradimento", garantisce il capogruppo leghista. Quanto ai 5 stelle, "Di Maio ha detto che per fare un governo bisogna fare un accordo alla tedesca, serio, su un programma per cinque anni. Poi ha detto al Pd 'se volete fare un accordo con me dovete tradire Renzi' e a noi 'se volete venire con noi tradite Berlusconi'. Ma l'accordo alla tedesca non si fa ...