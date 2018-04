Il centro è ‘in declino’ | il centro è il M5s Tutto il contrario di tutto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) di Paolo Bagnoli Ma è proprio vero come ha sostenuto Angelo Panebianco sul Corriere della Sera del 28 marzo che il “” è in declino? A noi non pare; anzi ci sembra tornato con prepotenza alla ribalta con cifre significative. Naturalmente bisogna intendersi su cosa per “” si debba intendere poiché in Italia esso non ha significato un luogo collocato tra la sinistra e la destra, ma una vera e propria categoria della politica. Lo dobbiamo al fatto che nel nostro Paese, per quasi mezzo secolo, la scena politica è stata dominata dalla Democrazia Cristiana che era, appunto, una grande forza politica che si collocava tra destra e sinistra, ma non solo questo. Essa era riuscita in un vero e proprio capolavoro politico nel riunire in sé le istanze sociali e le visioni culturali le più diversificate e di riuscire, in vari modi, a rappresentarle tutte. Era riuscita a essere un partito ...