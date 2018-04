Il Barça mata una Roma sfortunata

Una mano riformista - l'altra armata. Mbs sbarca negli Usa per un patto con Trump : Mbs sbarca in America. Con una mano riformista,nel campo dei diritti umani e civili, e con l'altra pesantemente armata. Con una priorità assoluta: stringere un patto con Donald Trump e convincerlo a disdettare l'accordo sul nucleare con Teheran.Alla Casa Bianca arriva Mohammmed bin Salman, il giovane e ambizioso principe ereditario saudita. Mbs (così è anche conosciuto per brevità mediatica) veste i panni del ...