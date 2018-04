Il 5%non convince gli analisti La corsa del titolo ha il fiato corto Dubbi sull' ingresso

Le regole del delitto perfetto 4×15 svela il nuovo morto - ma non convince fino in fondo (recensione) : Attenzione! Contiene spoiler sulla trama de Le regole del delitto perfetto 4x15, finale della quarta stagione della serie. Siamo arrivati anche questa volta alla resa dei conti: How to Get Away With Murder ha chiuso un'altra stagione con un altro episodio al quale, come sempre, era affidato il difficile compito di tirare le fila del discorso preparando il terreno per una potenziale nuova stagione. Missione riuscita? Più no che sì, se volete ...