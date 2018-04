Ignazio Cassis firma accordo di riammissione con la Mongolia

Primo viaggio ufficiale di Ignazio Cassis fuori dall'Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ignazio Cassis in visita a Berlino incontra Sigmar Gabriel : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...