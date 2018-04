Ictus | in Italia 120mila nuovi casi ogni anno | 1 su 3 avrà gravi disabilità

meteoweb.eu

: Aprile, mese della prevenzione dell'#ictus. Il Prof. Carlo Gandolfo, Ordinario di Neurologia all'@UniGenova e compo… - aliceitalia2011 : Aprile, mese della prevenzione dell'#ictus. Il Prof. Carlo Gandolfo, Ordinario di Neurologia all'@UniGenova e compo… - BupaMichele : RT @oinot49: Grande Prof. @italolinfante ! Con questa tecnica salva vite umane colpite da ictus. Cervello in fuga da anni a #MIAMI . Caro I… - marcomoltomale : RT @oinot49: Grande Prof. @italolinfante ! Con questa tecnica salva vite umane colpite da ictus. Cervello in fuga da anni a #MIAMI . Caro I… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) In, l’colpisce circapersone. È il più grande produttore digrave in tutti i paesi sviluppati, incluso il nostro, nonché la seconda causa di morte, con l’11,1% di decessi. Il 30% di questi 200mila hcome conseguenza dei deficit motori, ctivi o di linguaggio, e necessitano di trattamento riabilitativo. Circa il 50% dei pazienti che afferiscono alla riabilitazione neurologica sono infatti pazienti con effetti di.Undici persone su 100 muoiono, in seguito a un, nell’arco di trenta giorni, mentre salgono a 16 quelli che non ce la fnell’arco di un. Un problema che non solo potrebbe essere fatale, ma che comporta spesso ancheconseguenze a lungo termine. Nel 35% dei pazienti colpiti, infatti, residua unagrave. Nell’80% deini si tratta, per l’esattezza, didi tipi ischemico, mentre nel ...