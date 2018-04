I vigili all’asilo | la bambina non vaccinata non può restare a scuola

vanityfair

: «Fermati dai vigili davanti all’asilo. E mia figlia, senza vaccino, non è entrata» - Corriere : «Fermati dai vigili davanti all’asilo. E mia figlia, senza vaccino, non è entrata» - repubblica : Vigili urbani all'asilo nido nel Torinese per bloccare la bambina No Vax: 'Vostra figlia deve stare fuori' [news ag… - giusmo1 : Vigili urbani all'asilo nido nel Torinese per bloccare la bambina #NoVax -

(Di giovedì 5 aprile 2018) «Ho capito subito perché erano lì, nostra figlia non èe avevamo ricevuto la raccomandata che ci diceva che sarebbe stata espulsa». Eros Giustetto, 45 anni, di Luserna San Giovanni, nel torinese, sapeva che iurbani davanti allaaspettavano lui il primo giorno didopo le vacanze di Pasqua. Laha due anni, ne compirà tre ad agosto, ed è l’unica non in regola con le vaccinazioninido comunale di Torre Pellice. Il suo è uno dei primi casi di esclusione dadopo la scadenza dei termini per la presentazione della certificazione necessaria per frequentare nidi e materne (dalle elementari in poi si paga una sanzione). Iavevano un foglio protocollato dal Comune e hanno consigliato all’uomo di rivolgersi a un avvocato se riteneva di avere ragione. La pagina Facebook del padre ha riferimenti a gruppi No Vax. Lui stesso ha spiegato: ...