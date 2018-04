I Segreti di Castelmonte di Cinzia TH Torrini si unisce a L’Allieva 2 e a Il Commissario

optimaitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018) Idi Castelmone diTHsarà tre le fiction che vedremo il prossimo autunno, salvo cambiamenti dei palinsesti, proprio insieme a L'Allieva 2 e ai nuovi episodi de IlMontalbano.Tutto rimandato alla prossima stagione televisiva, quindi, visto che ormai il dato è tratto e a chiudere l'anno 2017-2018 saranno La mafia uccide solo d'estate 2, Rocco Schiavone 2 e la nuova Capitano Maria. Poche altre sorprese si aggiungeranno al palinsesto di questa primavera ma sicuramente c'è già grande attesa per i nuovi progetti Rai e, in particolare, per il ritorno alla fiction in costume diTH"madre" dell'indimenticata Elisa di Rivombrosa.Ma le analogie con la grande fiction Mediaset non finiscono qui visto che, non solo il pubblico sarà catapultato nel 1910, ma avrà a che fare con una famiglia nobile, i misteri, gli intrighi e le passioni che tra ...