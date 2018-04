Tennis - WTA Charleston 2018 : i problemi fisici condizionano Sara Errani. Ai quarti va Bernarda Pera : Si conclude agli ottavi di finale l’avventura di Sara Errani sulla terra verde di Charleston , negli Stati Uniti: l’azzurra, condizionata da un problema alla coscia sinistra nel corso del terzo set, cede alla statunitense Bernarda Pera in due ore e 25 minuti di gioco con lo score di 3-6 6-2 4-6. Nel primo parziale si parte subito con break e controbreak, poi Errani si porta avanti e non concretizza due break point, permettendo ...

Tennis : ancora problemi fisici per Maria Sharapova. Il polso sinistro duole alla russa : Fa rumore l’uscita di scena dell’ex n.1 del mondo Maria Sharapova nel WTA Premier Mandatory di Indian Wells (Stati Uniti). La russa è stata infatti superata d alla giapponese Naomi Osaka con il punteggio di 6-4 6-4 al primo turno, confermando tutte le perplessità di un 2018 in cui la siberiana è parsa molto lontana d alla miglior condizione. alla base di ciò, un problema al polso sinistro sta condizionando le prestazioni di Maria : ...

Ex Juve - per Morata problemi non solo fisici : Come riporta Sky Sport , l'ex Juve non è limitato dai soli problemi alla schiene ma anche da alcuni problemi nella vita privata. A tal proposito vale la pena ricordare le parole di Conte che alla ...