I fratelli divergenti del centrodestra

(Di giovedì 5 aprile 2018) Divisi alla Vetrata. Uscendo dallo studio di Sergio Mattarella dopo i colloqui previsti dalle consultazioni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi enunciano soluzionisull'atteggiamento da tenere nei negoziati per la formazione del governo. Il leader di Forza Italia risponde al veto di Luigi Di Maio sulla sua persona con un altro veto. Dice no all'alleanza delcon i 5 Stelle, e si dice disposto a sostenere un governo con una "presenza di alto profilo", in grado di rassicurare l'Unione europea. Un'apertura dunque a nomi suggeriti dal capo dello Stato, in gergo giornalistico al "governo del Presidente". Per Salvini, l'interodeve invece "coinvolgere i 5 Stelle" nella maggioranza, per dare luogo a un esecutivo stabile, capace di durare per tutta la legislatura. Se così non sarà, meglio tornare alle urne. Tra le righe, c'è un messaggio ...