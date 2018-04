Hunting Show Sud | i Falconieri del Re al Centro Il Tarì di Marcianise

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Idel Re saranno protagonisti adSud, in programma sabato 7 e domenica 8 aprile alIldinell’ambito del salone organizzato da Italian Exhibition Group e dedicato agli appassionati di caccia e tiro sportivo. Falchi, poiane e gufi saranno in mostra e voleranno liberi in cielo, mostrando la loro eleganza e descritti dagli esperti con sessioni didattiche. Nati nel 2000 idel Re il team è composto da appassionati della natura ed in particolare ai rapaci. Per coinvolgere il pubblico diquattro professionisti saranno a disposizione sabato 7 e domenica 8, la mattina e il pomeriggio, per far ammirare la bellezza dei rapaci ed i voli acrobatici che questi effettuano. Il gruppo deidel Re ha circa 80 rapaci fra diurni e notturni, autoctoni e alloctoni. Alcuni utilizzati per allevamento, altri, la maggioranza ...